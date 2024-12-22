Як запалити на Новий рік святкові вогні та не спалити квартиру: правила пожежної безпеки

Свічки: джерело романтики і потенційної небезпеки

Свічки є символом тепла і затишку, але неправильне їх використання може призвести до пожежі. Важливо завжди ставити свічки на негорючі поверхні та подалі від легкозаймистих матеріалів, як-от штори чи декор.

Не залишайте свічки без нагляду, особливо якщо вдома є діти чи тварини, які можуть випадково їх перекинути. Варто використовувати свічники з високими бортиками, які захистять полум’я від падіння.

Якщо ви плануєте прикрашати ялинку, свічки краще замінити електричними гірляндами, оскільки жива свічка на дереві - це надзвичайний ризик.

Пам'ятайте, що навіть невелике полум’я може за лічені хвилини перетворити кімнату на осередок пожежі. Краще обрати світлодіодні свічки, які є безпечними й створюють подібний ефект.

Святкові гірлянди: безпека електричних прикрас

Електричні гірлянди додають святкової атмосфери, але їх неправильне використання може стати причиною короткого замикання чи пожежі. Завжди перевіряйте гірлянди на наявність пошкоджень дротів чи лампочок перед використанням.

Обирайте сертифіковану продукцію, яка відповідає стандартам якості та безпеки. Не залишайте гірлянди ввімкненими на ніч або коли вас немає вдома. Перевантаження розетки великою кількістю електроприладів також може призвести до перегріву та загоряння.

Уникайте використання гірлянд на ялинках із натурального дерева, яке може швидко загорітися, особливо якщо воно вже підсохло. Віддавайте перевагу сучасним світлодіодним гірляндам - вони споживають менше енергії та менше нагріваються.

Бенгальські вогні можуть стати причиною пожежі (фото: Freepik.com)

Бенгальські вогні: маленька іскра - велика загроза

Бенгальські вогні - це популярний атрибут новорічних свят, проте вони є джерелом відкритого вогню. Використовувати їх слід з особливою обережністю, тримаючи подалі від обличчя, одягу та легкозаймистих предметів.

Важливо запалювати бенгальські вогні у просторих приміщеннях або на відкритому повітрі. У жодному разі не дозволяйте дітям користуватися ними без нагляду дорослих. Після використання переконайтеся, що залишки повністю погасли, перш ніж їх утилізувати.

Використання бенгальських вогнів поблизу ялинки чи декоративного текстилю може стати причиною миттєвого займання. Замість них можна використовувати безпечніші альтернативи, як-от світлодіодні прикраси чи проєкційні світильники.

Піротехніка: чому важливо дотримуватися заборони

У воєнний час використання піротехнічних виробів, таких як феєрверки чи петарди, заборонено в Україні. Окрім очевидної небезпеки для життя та здоров’я, вони створюють додатковий стрес для людей та тварин, а також можуть сприйматися як загроза під час повітряної тривоги.

Феєрверки становлять серйозну пожежну небезпеку, особливо у густонаселених районах чи поблизу будівель. Неправильне використання піротехніки часто призводить до травм, опіків та займання, тому краще повністю відмовитися від них.

Якщо ви хочете створити святкову атмосферу, обирайте безпечні альтернативи - світлові шоу, гірлянди чи лазерні проєкції. Пам’ятайте, що безпека - це найкращий подарунок для себе та своїх близьких.