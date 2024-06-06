Як захистити свої гаджети від перегріву в спеку: корисні поради

Вплив екстремальної спеки на електронні пристрої

Електронні пристрої, такі як телефони, ноутбуки, проектори та багато інших, генерують тепло під час роботи. Це відбувається з ряду причин, включаючи проходження струму, тертя рухливих частин, хімічні реакції та перетворення різних видів енергії.

Оскільки тепловиділення неминуче, більшість електронних пристроїв покладаються на різні методи розсіювання тепла, такі як вентилятори, радіатори та інші системи охолодження для безпечної та ефективної роботи. Однак, коли температура навколишнього середовища стає надто високою, цих заходів може бути недостатньо, щоб уберегти ваші гаджети від перегріву.

Імовірність того, що ваш пристрій або його компоненти будуть погіршуватися, сповільнюватися, перегріватись, перегоряти або виходити з ладу, збільшується зі зростанням температури.

Звичайно, повністю уникнути впливу екстремально високих температур буває складно, особливо якщо ви живете у спекотному кліматі чи зараз літня пора року. Тим не менш, існують способи захистити ваші пристрої від негативного впливу спеки.

Тримайте свої пристрої далеко від джерел тепла

Хоча це здається очевидним, основний захід - тримати свої гаджети подалі від джерел сильного тепла. Більшість електроніки найкраще працює за кімнатної температури.

Уникайте використання пристроїв на вулиці під прямим сонячним промінням або поруч із плитами та камінами. Перемістіть робоче місце, якщо воно знаходиться поряд з вікном, і сонце прямо потрапляє на ваші гаджети. Якщо вам потрібно використовувати телефон, Wi-Fi роутер, комп'ютер або інший пристрій на вулиці, робіть це в тіні.

Намагайтеся не використовувати пристрої вдень, коли погода найспекотніша. Також не залишайте свої гаджети в машині, навіть якщо їх вимкнено, оскільки температура може піднятися до небезпечного рівня.

Дотримуйтесь правильної вентиляції

Більшість пристроїв можуть витримувати високу температуру, якщо вони добре вентилюються. Розміщуйте стаціонарні пристрої, такі як роутери, ПК та ігрові консолі, в місцях, що добре провітрюються, - не за меблями і не у вузьких просторах.

Уникайте розміщення пристроїв на подушках, килимах та інших м'яких поверхнях, які можуть перешкоджати циркуляції повітря. Натомість використовуйте підпорку або підставку для ноутбука чи планшета. Якщо ви використовуєте захисний чохол, переконайтеся, що він дозволяє пристрою "дихати".

Регулярно перевіряйте і видаляйте пил, що накопичився у ваших пристроях. Надлишковий пил або ворсинки, що потрапили у вентиляційні отвори комп'ютера, можуть перешкоджати роботі вентиляторів, збільшуючи ризик перегріву.

Спеціальна підставка допоможе охолодити ваш комп'ютер (фото: MakeUseOf)

Використовуйте якісні захисні чохли

Використання захисного чохла зі шкіри, пластику або поролону на вашому пристрої подібно до носіння додаткових шарів одягу. Ви ж не одягаєте товстий одяг, коли на вулиці спекотно?

Якщо вам потрібно використовувати захисний чохол, переконайтеся, що він виготовлений з термостійких матеріалів, таких як гума, метал або силікон. Вибирайте чохли, які мають достатні вентиляційні отвори, щоб тепло могло розсіюватись.

Вимикайте пристрої, коли не використовуєте їх

Якщо ви не використовуєте пристрій, вимкніть його. Фонові процеси можуть спричинити їх нагрівання.

Навіть якщо ви не маєте можливості повністю вимкнути пристрій, ви можете перевести його в режим сну або польоту - все, що зменшить генерацію тепла та споживання енергії.

Краще економити енергію, тому що заряджання в жаркому середовищі може посилити перегрів і пошкодити пристрій. Деякі гаджети навіть мають вбудовані функції, які обмежують струми та швидкість заряджання при високих температурах.

Крім того, вимикайте фонові процеси або непотрібні додатки та функції.

Слідкуйте за температурою своїх пристроїв

Якщо ви перебуваєте в спекотному середовищі, варто звикнути перевіряти свої пристрої на ознаки перегріву, такі як надмірне нагрівання або дивні запахи гару.

В якості альтернативи, ви можете використовувати додаток для моніторингу температури або вбудоване програмне забезпечення вашого пристрою, щоб перевірити безпеку електронних компонентів.

Якщо пристрій нагрівається, припиніть його використання або вимкніть і дайте йому охолонути. Ви також можете придбати аксесуари для охолодження, щоб допомогти вашому гаджету охолонути.

Важливо контролювати температуру своїх пристроїв (фото: MakeUseOf)