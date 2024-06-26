Як захистити себе від пристріту: це необхідно знати кожному

Забобон про пристріт дуже поширений серед українського суспільства. Про це свідчить існування великої кількості оберегів та ритуалів, які повинні захищати від "дурного ока".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що таке пристріт і як захистити себе від небезпеки.

Що таке пристріт

Пристріт - це народне уявлення про те, що чийсь ворожий погляд або думка може призвести до травм, хвороби або навіть смерті. Зазвичай жертва не підозрює про те, що з нею відбувається, і лише потім приходить до висновку, що її наврочили.

Найкращим способом захистити себе від негативної енергії вважаються різноманітні обереги, які слід постійно мати при собі та не показувати людям.

Коли з’явився забобон

Віру у пристріт можна простежити аж до стародавнього Середземномор’я. Це означає, що люди вірять у цей забобон понад 5000 років.

Найстаріші згадки можна знайти у Месопотамії (територія сучасних Туреччини, Сирії та Іраку). Підтвердження того, що люди вже тоді вірили у пристріт, збереглися у вигляді заклинань, амулетів у формі очей і згадок про небезпечний погляд богів у шумерській літературі.

За поширеною думкою дослідників, у Стародавньому Єгипті забобони про пристріт злилися з концепцією Ока Гора, яке моряки малювали на своїх кораблях, щоб забезпечити безпечну подорож.

Однак у стародавніх греків загальноприйнятий вислів "лихе око" (грецькою мовою "басканія") вперше з’являється у 5 столітті до нашої ери. Концепція згадується в понад 100 давньогрецьких текстах, включаючи праці Гесіода, Платона та Арістофана.

Чи може бути пристріт випадковістю

У деяких культурах вірять, що пристріт не завжди є злим умислом. Іноді він може бути випадковим явищем, наприклад, якщо на вас "подивилися" вже мертвими очима. Можливо, саме це вірування сприяло появленню старого звичаю закривати очі померлим.

Якщо ж роздивлятися пристріт як навмисну дію, то можна побачити, що його причиною часто вважають заздрість або образу однієї людини до іншої.

У грецькій і римській міфології існує загальна думка про те, що заможних людей принижує заздрість богів.

Чи можна наврочити компліментами

Вважається, що якщо ви досить успішні, талановиті або красиві, щоб виділятися з натовпу, то є більше шансів, що вам наврочать. Це тому, що ви викликаєте щедру похвалу і, отже, заздрість.

"Друже мій, не кажи голосно, щоб якесь лихе око не перешкодило майбутній суперечці", - наголошує в одному з діалогів Платона Сократ.

У сучасній Румунії та Палестині досі не роблять компліменти немовлятам. У цих країнах навіть існують методи, щоб усунути ефект пристріту, викликаного людиною, яка похвалила новонароджену дитину.

А ось у середньовічній Італії існувало захисне побажання "нехай ці слова не заподіють тобі болю", яке супроводжувало будь-який комплімент.

Як захистися від пристріту

Щоб уберегти себе і своїх рідних від лихої долі та негараздів після пристріту, треба дотримуватись деяких правил. А саме:

Будьте уважними до оточення . Щоб захистити себе та родину від пристріту, слідкуйте за змінами в поведінці, настрої або здоров'ї членів сім'ї. А якщо помітите щось незвичайне, зосередьтеся на виявленні джерела негативної енергії.

. Щоб захистити себе та родину від пристріту, слідкуйте за змінами в поведінці, настрої або здоров'ї членів сім'ї. А якщо помітите щось незвичайне, зосередьтеся на виявленні джерела негативної енергії. Пам'ятайте про ревнивих людей. Ревнощі вважаються найчастішою причиною пристріту, тому краще її уникати. Не слід розповідати про особисте життя та сімейні події тим, кому ви довіряєте не повністю. Це допоможе зменшити ймовірність заздрощів зі сторони інших людей.

Ревнощі вважаються найчастішою причиною пристріту, тому краще її уникати. Не слід розповідати про особисте життя та сімейні події тим, кому ви довіряєте не повністю. Це допоможе зменшити ймовірність заздрощів зі сторони інших людей. Просіть божественного захисту та читайте молитви . Якщо підозрюєте пристріт, слід попросити захисту у Бога та вищих сил. В ісламській культурі існують такі молитви, як Дуа аль-Садр і Салат-уль-Хаджа, що були написані спеціально для захисту від чужого негативу та залучення божественної підтримки. Подібним чином діють індуїстські мантри та медитації.

. Якщо підозрюєте пристріт, слід попросити захисту у Бога та вищих сил. В ісламській культурі існують такі молитви, як Дуа аль-Садр і Салат-уль-Хаджа, що були написані спеціально для захисту від чужого негативу та залучення божественної підтримки. Подібним чином діють індуїстські мантри та медитації. Підберіть захисний амулет. Зазвичай використовуються прикраси або елементи декору з зображенням ока синього кольору (вони називаються "назар"). Але також можна використовувати інші предмети: червона нитка на зап’ясті, шпилька під одягом тощо.

Також вважається, що від негативної енергії можуть захистити духовні символи. Це можуть бути голуб миру, зірка Давида, щаслива підкова, китайські монети процвітання або інші елементи віри.