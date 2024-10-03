Як захистити себе від енергетичних вампірів: 5 способів, перевірених часом

Енергетичні вампіри можуть несвідомо виснажувати вашу енергію, залишаючи вас почуватися емоційно спустошеним. Щоб уникнути цього негативного впливу, важливо знати, як захистити свою енергію та зберегти емоційну рівновагу.
РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як розпізнати енергетичного вампіра та захистити себе від його впливу
Розпізнати емоційного вампіра - це важливий крок до збереження власної енергії та здорових стосунків. Ось кілька ознак, які допоможуть визначити, що ви взаємодієте з такою людиною:
Розпізнавши ці ознаки, ви зможете краще захистити себе та свої емоційні ресурси.
Захиститися від енергетичних вампірів можна за допомогою кількох ефективних підходів:
Ці ресурси та додаткові практики допоможуть вам не лише захистити себе від енергетичних вампірів, але й зберегти емоційну рівновагу у повсякденному житті.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Calm, Psych Central.