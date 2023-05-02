Як захистити помідори на городі від шкідників та хвороби: простий копійчаний засіб

Подбати про посаджені помідори – дуже важливо, адже від цього залежить майбутній урожай. Вирощування цих овочів потребує особливого догляду, щоб захистити їх від деяких хвороб.

Чи корисна харчова сода для рослин?

Без регулярного догляду плантації можуть легко зазнати впливу паразитів, грибкових захворювань або навіть цвілі. Харчова сода - чудовий протигрибковий засіб, що допомагає захистити рослини від цих хвороб.

Навіщо класти соду біля томатів?

Зокрема, для ваших томатів харчова сода може діяти як засіб від шкідників, допомагаючи знизити кислотність ґрунту завдяки його лужній природі. Цей порошок також здатний знищувати комах, що паразитують. Тому ви можете розкласти його біля підніжжя томатних рослин.

Як використовувати харчову соду для догляду за помідорами в саду

Сода може добре захистити томати від попелиці.

У пульверизаторі змішайте 1 склянку води, 1 чайну ложку харчової соди, 1 чайну ложку оливкової олії;

Струсіть, щоби все змішати;

Розпорошіть рідину на рослини помідорів і повторіть операцію за кілька днів.

Харчова сода вважається фунгіцидом і одним із найкращих природних засобів від комах.

Борошниста роса – ще одна проблема, до якої схильні томатні культури. Це грибкове захворювання, яке характеризується утворенням плям, які стають білими та мають "запилену" текстуру на стеблах та поверхні листя.

Хоча ці сліди плісняви не катастрофа, вони можуть зашкодити зросту томатів. Крім того, покрив борошнистої роси блокує явище фотосинтезу, що важливо для росту рослин. Рослини також стають більш сприйнятливими до хвороб і можуть втратити своє листя, якщо їм не буде надано належного лікування. Сода чудово бореться з борошнистою росою!

Як зробити розчин: