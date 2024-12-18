Як захистити полуницю взимку, щоб врятувати від морозів наступний врожай

Чому полуниця потребує захисту взимку

Полуниця має неглибоку кореневу систему, яка дуже вразлива до низьких температур. Без належного захисту корені можуть промерзнути навіть у регіонах із помірним кліматом.

Особливо небезпечні сильні морози без снігового покриву, адже сніг є природним утеплювачем. Крім того, постійні перепади температури можуть призвести до утворення льоду навколо коренів, що спричиняє їх пошкодження.

Ще однією проблемою є зимові вітри, які висушують ґрунт і позбавляють рослини необхідної вологи. Саме тому підготовка до зими є обов’язковою умовою для успішного вирощування полуниці.

Підготовка полуниці до зими

Перед настанням морозів полуницю потрібно правильно підготувати, щоб забезпечити рослинам комфортні умови зимівлі. Наприкінці осені важливо провести обрізку листя, залишаючи лише короткі черешки, щоб уникнути гниття.

Після цього грядки необхідно ретельно очистити від бур’янів та залишків старих рослин, які можуть стати джерелом хвороб. Ще одним важливим етапом є підживлення полуниці калійно-фосфорними добривами, які зміцнять кореневу систему.

Грунт навколо кущів бажано розпушити, щоб забезпечити доступ повітря до коренів і запобігти ущільненню. Завершальним кроком буде полив: перед морозами рослини мають увібрати достатньо вологи, щоб не страждати від її нестачі.

Як утеплити полуничні грядки

Утеплення полуниці є ключовим заходом для її захисту від низьких температур.

Найпростіший спосіб утеплення - використання мульчі, наприклад, із соломи, торфу чи соснових голок. Ці матеріали не лише захищають корені від морозу, але й зберігають вологу в ґрунті. Інший варіант - використання агроволокна, яке укладається безпосередньо на грядки, створюючи додатковий тепловий бар’єр.

У регіонах із сильними морозами рекомендується використовувати комбінований підхід: спочатку накрити рослини мульчею, а зверху - агроволокном. Важливо також переконатися, що рослини добре вкриті, але не задушені - доступ повітря до них має бути.

Полуниця дуже вразлива до морозів, тому потребує захисту (фото: Freepik.com)

Захист полуниці в умовах мінімального снігового покриву

Якщо у вашому регіоні зими малосніжні, доведеться вжити додаткових заходів для захисту полуниці. У таких умовах можна створити штучний сніговий покрив, використовуючи лапник чи хвою. Ці матеріали допомагають зберігати тепло і захищають ґрунт від промерзання.

Також можна додатково вкривати грядки мішковиною чи спеціальними ізоляційними матеріалами. Ще один корисний метод - спорудження невисоких тунелів із плівки чи агроволокна, які створюють теплий мікроклімат для рослин.

Пам’ятайте, що в умовах мінімального снігу рослини особливо вразливі, тому їхній захист потребує більшої уваги.

Догляд за полуницею в зимовий період

Навіть узимку полуничні грядки потребують періодичного догляду, щоб запобігти небажаним наслідкам. Перевіряйте стан укриття після сильних вітрів чи снігопадів, щоб переконатися, що рослини залишаються добре захищеними.

У разі потепління можна обережно підняти укриття, щоб запобігти накопиченню зайвої вологи й утворенню плісняви. Якщо сніг усе ж випав, розподіліть його рівномірно по грядках, адже він є найкращим природним утеплювачем.

Також стежте за тим, щоб гризуни не пошкоджували укриття чи корені рослин - для цього можна використовувати відлякувачі чи приманки. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете забезпечити полуниці комфортну зимівлю та гарний старт весною.