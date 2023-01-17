UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як захистити авто від обстрілів і чи є компенсації у випадку пошкодження: поради водіям

Як захистити машину від обстрілів (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Під час війни нереально повністю захистити себе чи своє майно. Проте є певно рекомендації, які допоможуть максимально убезпечитись від пошкодження у наслідок бойових дій. Зокрема, часто збитків зазнають автомобілі, які припарковані на вулиці.

Про те, яке місце для машини вважається найбезпечнішим під час війни та чи передбачена компенсація у випадку пошкодження, повідомляє ресурс Avtosota.

Які небезпеки загрожують автомобілю

Під час обстрілів на авто можуть впасти уламки боєприпасів. На працездатність машини вплинуть насамперед ті, які потраплять у підкапотний простір і цим пошкодять безпосередньо мотор чи інше устаткування.

При потужному ударі неподалік для авто небезпечна вибухова хвиля. У таких випадках перш за все потерпає лобове скло. Також часто пошкоджуються металеві бічні панелі.

Також не варто забувати про мародерство. Вкрасти можуть, як сам автомобіль, так і деякі елементи з нього.

Яке місце для авто найбезпечніше

Найкраще під час війни автомобіль паркувати у підземному гаражі. І чим товстіші його стіни, тим краще. Втім навіть вони не врятують при прямому влучанні снаряда.

Металевий гараж вбереже хіба від мародерів та невеликих уламків після вибуху снаряда неподалік. Трохи краще захистить від цього цегляний гараж.

Чи передбачена компенсація за пошкоджене авто

Якщо автомобіль все-таки постраждав від обстрілів, то теоретично можна отримати компенсацію від держави. У додатку "Дія" є опція подачі заявки на відшкодування збитків щодо нерухомого майна. Втім незабаром також очікують на таку послугу і для рухомого майна.

Страхові компанії у таких випадках керуються пунктом про форс-мажор, який не передбачає виплат за пошкоджене авто.

Втім, останнім часом у цьому плані спостерігаються певні зрушення. Деякі компанії додали пункт із можливістю часткового відновлення ТЗ у разі пошкодження внаслідок бойових дій.

Якщо ваш автомобіль був повністю знищений або отримав такі пошкодження, після яких не придатний для експлуатації, необхідно звернутися до сервісного центру МВС, щоб зняти його з реєстрації.

Раніше ми розповідали про те, як уберегти двірники від замерзання та налипання снігу.

Читайте також про те, як правильно зберігати акумулятор взимку, щоб він не зіпсувався.

Читайте РБК-Україна в Google News
порадисоветы водителям