Як встановлювати та поважати власні кордони: Фонд Ахметова проведе онлайн-зустріч

Дата та час проведення: 17 січня (п’ятниця), 14:00–16:00

Формат: онлайн, на платформі Teams

Спікер: Людмила Проценко, психологиня, тренерка, регіональна координаторка взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини в Черкаській області.

Бути батьками чи вихователями - це велика відповідальність, яка потребує любові та турботи, але й вміння зберігати власний баланс. Особисті кордони — це не лише спосіб захисту свого фізичного, емоційного та психологічного простору, а й основа гармонійних стосунків із близькими та навколишнім світом.

На заході ви дізнаєтесь:

Що таке особисті кордони;

Види особистих кордонів;

Особисті кордони та їх роль в здорових стосунках;

Переваги та важливість побудови особистих кордонів;

Наслідки порушення особистих кордонів;

Чи не порушую я кордони іншої людини;

Відстоювання своїх кордонів: прийоми та практики;

Як навчити дітей захищати свої власні кордони

Під час зустрічі експертка розкаже про практичні методи створення особистих кордонів, дасть поради, як уникати порушення балансу в професійній діяльності та повсякденному житті. Ви отримаєте знання, які допоможуть вам краще зрозуміти себе, свої межі та їхній вплив на оточення.

Реєстрація на захід за посиланням.

Проєкт "Сирітству – ні!" є частиною масштабної програми «Рінат Ахметов – Дітям», яка охопила вже понад 5 млн дітей. Сьогодні проєкт є лідером національного усиновлення, завдяки йому понад 10 000 дітей вже знайшли свої родини.

Завдяки програмі "Рінат Ахметов — Дітям!" маленькі українці отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, а також можливість розвиватися та реалізувати свої мрії.