Маша Кондратенко розповіла, як пережила болючий розрив з коханим

Популярна українська співачка Маша Кондратенко 25 січня представила новий кліп "Не ходи" про токсичні стосунки з колишнім. Артистці знадобилося майже два роки, щоб уперше - відверто і начистоту - розповісти про гіркий досвід токсичних стосунків з колишнім хлопцем, що ледь не довели її до клінічної депресії.

Ексклюзивно для Styler співачка та інфлюенсерка вперше розповіла, що допомогло їй пережити хворобливий розрив.

Авторка вірусного хіта "Ванька-Встанька" хоче, щоб її почула кожна українка, яка потрапила у схожу ситуацію і зрозуміла, що її щастя та спокій - у її руках.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

1. Перервіть усе спілкування і викресліть його зі свого життя

Кондратенко згадала, що після розставання з хлопцем вони продовжували іноді списуватися та спілкуватися, але зараз зазначає, що це було "великою помилкою".

"Коли ти продовжуєш спілкуватися з людиною, то до кінця не розумієш, що відбувається, що між вами, і тому продовжуєш сподіватися, що все може налагодитись. Але це ілюзія. Буде тільки болючіше. Знову. Особливо коли ти усвідомлюєш, що для нього ваше спілкування означало зовсім не те, що означало для тебе", - каже співачка.

Маша радить - для того, щоб убезпечити себе, слід викреслити таку людину "зі свого життя одразу".

Співачка Маша Кондратенко дала поради, як упоратися з депресією після хворобливого розриву стосунків (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

2. Звертайтеся по допомогу та підтримку до сім'ї

У спробах повернутися до себе та вийти зі складного стану Маша часто їздила до батьків додому, поряд з ними артистці ставало набагато спокійніше.

"Не повністю, але на якийсь відсоток батьки допомогли мені впоратися з цим. Тому не нехтуйте допомогою близьких, цінуйте час, проведений поруч, та їхню підтримку. Ніхто не бажатиме вам добра так щиро та самовіддано", - каже співачка.

Вона зауважує, що сім'я є нашим тилом, і в шаленому робочому ритмі люди нерідко про це забувають, проте життя нагадує "іноді крізь біль".

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

3. Загляньте всередину самої себе

Рятуючись від внутрішнього болю в цей період Кондратенко часто залишалася наодинці.

"Зазвичай мене оточують люди, багато людей - друзі, команда, менеджери, стилісти, гримери. Нерідко це рятує. Зовнішній шум заглушає внутрішні питання, на котрі аж надто не хочеться відповідати. Але в моменти особливого розпачу вкрай важливо таки прислухатися і поговорити з собою, як би боляче і неприємно не було. Я ходила в церкву, молилася. Намагалася познайомитися з собою - вперше так близько і чесно. Нам часто здається, що ліки, панацею можна знайти в іншій людині, та насправді їх варто шукати лише в собі", - каже співачка.

Співачка Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

4. Поважайте себе

"На якому би етапі ви не завершили стосунки - не варто намагатися "вилікувати" чи "врятувати" партнера. Не варто кидатися в омут з головою і вірити в те, що ваша шалена любов зараз зможе магічним чином вирішити проблеми, які людина роками носить у своїй голові", - зазначає Маша.

Як каже знаменитість, партнера не змінити і стосунки не врятувати.

"Ваша задача - зберегти власне ментальне здоров'я і внутрішній спокій. Поважайте себе, знайте собі ціну, слухайте власну інтуїцію", - радить вона.

Українська співачка, акторка та блогерка Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

5. Не будьте надто довірливими і не ставте у пріоритет матеріальне

"Якщо він намагатиметься вас повернути - з великою ймовірністю, буде робити це красиво і помпезно, надсилаючи дорогі подарунки чи засипаючи пафосними словами", - розказала Кондратенко.

Дівчина зазначає, що все матеріальне - пусте, якщо в стосунках тобі самотньо і тебе не чують.

"Не забувайте вмикати холодний розсуд і критичне мислення. Якщо людина "красива" тільки в своєму пафосі - значить йому більше немає чого вас дати. А високопарних слів і навіть найдорожчих подарунків - надто мало, аби купити любов і довіру. Зрештою, все повернеться до точки А і буде боляче. Бережіть себе. Ваше найбільше кохання - попереду", - каже артистка.

Дивись новий кліп Маші Кондратенко "Не ходи" на YouTube просто зараз:

Відео: Маша Кондратенко презентувала новий кліп на пісню "Не ходи"