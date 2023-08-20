ua en ru
Нд, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як легко впіймати рекордного карася: три секрети досвідчених рибалок

Новость на русском →
Неділя 20 серпня 2023 07:31
Як легко впіймати рекордного карася: три секрети досвідчених рибалок Як ловити крупних карасів (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Ловля карасів, особливо крупних, потребує певних знань і навичок. Досвідчені рибаки нечасто діляться секретами успішного лову, проте деякі нюанси вони все ж привідкрили.

Про це пише Telegram-канал Рибалка.

Виберіть правильне місце

Зважайте на те, що карась любить місця з дрібними водоростями та рослинністю, де нема великої течії, а вода добре прогрівається.

Озера, ставки та стоячі річки - усі варіанти місця лову карася підходящі, тож обирайте свій.

Рибалки радять шукати місця без сильної течії, де карась може знайти їжу та укриття.

Наживка дуже важлива

Карась є всеїдною рибою, тому можна використовувати різні типи наживки - як тваринні, так і рослинні.

Хробаки, мотилі, рослинна наживка, така як кукурудза чи горошок, добре працюють на карася. Пам'ятайте, що крупна насадка привабить крупного карася, бо дріб'язок просто не зможе її проковтнути.

Спробуйте різні варіанти та визначте, що приваблює карася у вашій місцевості.

Снасть має значення

На карася вам знадобиться легка снасть. Ця риба досить обережна, тому використовуйте легку вудку та тонкий повідець.

Поплавець повинен бути чутливим, щоб помітити навіть слабке клювання. Розмір гачка вибирайте відповідний приблизно 12-16 номер.

Зважайте на погоду

У спеку карась може віддавати перевагу ділянкам із щільною рослинністю або тінистими місцями, де можна знайти прохолоду.

Пам'ятайте, що для успішного лову карася потрібно терпіння та спостережливість.

Раніше ми писали про копійчану прикормку для шаленого кльову риби.

Також читайте, як приготувати хорошу насадку для карасів і коропів.

Читайте РБК-Україна в Google News
риба рибалка