Як ворожити на кавовій гущі, щоб легко впізнати майбутнє

Вибір посуду для ритуалу

Ворожіння на кавовій гущі - давня традиція, що передавалася поколіннями. Вона зародилася в країнах, де популярний міцний заварний напій, і збереглася донині.

Для ритуалу використовують спеціальну посудину, яку не застосовують у повсякденному житті. Головне, щоб чашка була невеликою, а її верхній діаметр збігався з розміром блюдця. Найкраще підходить біла або світла чашка, адже на її фоні малюнки гущі виглядатимуть чіткіше.

Для приготування напою варто взяти турку з міді, адже вона рівномірно прогріває рідину. Звичайно, можна ворожити і в іншому посуді, але дотримання традицій допомагає налаштуватися на ритуал.

Як правильно приготувати напій

Щоб отримати густий осад, слід використовувати дуже дрібно змелену каву. Ворожіння найкраще проводити на міцному напої, приготованому за класичним рецептом.

У турку кладуть три чайні ложки кави без гірки та заливають 100 мл холодної води. Напій доводять до кипіння, але не кип’ятять, а потім виливають у чашку. Важливо, щоб у каві не було цукру, молока чи спецій, адже вони можуть вплинути на малюнок осаду.

Під час вживання кави варто думати про питання, відповідь на яке хочеться отримати. Чим більше уваги приділено думкам, тим виразнішими будуть знаки на дні чашки.

Як правильно пити каву перед ворожінням

Традиційні правила ворожіння передбачають певний порядок вживання напою. П’ють каву повільно, з однієї сторони чашки, залишаючи на дні трохи рідини. Перед останнім ковтком загадують бажання або формулюють питання. Потім чашку накривають блюдцем і перевертають, щоб осад рівномірно розподілився.

Рекомендується зробити три оберти за годинниковою стрілкою, перш ніж залишити чашку для висихання. Важливо не торкатися дна під час пиття, щоб не змінити природний малюнок гущі. Через 5-10 хвилин можна переходити до тлумачення символів.

Ворожіння на кавовій гущі - цікаве захоплення (фото: Pexels.com)

Основні правила читання малюнків

Перш ніж розглядати символи, потрібно оцінити загальний вигляд чашки та блюдця.

Якщо більша частина гущі стікає на блюдце, це означає позбавлення від проблем і зміну життя на краще.

Якщо чашка довго не відокремлюється від блюдця, гадати не слід, оскільки це вважається поганою прикметою.

Аналіз малюнків починається від ручки чашки: ця зона символізує любовні та особисті питання:

область навпроти ручки відповідає за матеріальне становище

відповідає за матеріальне становище ліва частина - за поточні обставини

- за поточні обставини права - за майбутні події

- за майбутні події дно - за ситуацію в родині.

Щоб отримати точніше тлумачення, враховують форму, розмір і розташування символів у чашці.

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