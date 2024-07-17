Як вмістити в валізу необхідне: поради і лайфхаки для ефективного пакування

Під час планування подорожі, певно, один з найменш приємних етапів - це пакування валізи, особливо, якщо речей багато. Проте є декілька способів, як скласти речі, щоб вони займали мало місця.

Про те, як ефективно скласти речі в валізу для подорожі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Як пакувати речі компактно

Коли ви визначилися, які речі берете з собою у відпустку, можна починати процес пакування. Важливе значення має не лише те, як скласти речі компактно, а й в яку частину сумки їх покласти.

Відповідно до типу одягу, деякі речі можна помістити в більшу, основну частину валізи, а інші - в сітчастий відсік на відкидному боці, з гігієнічних міркувань та для надійної фіксації.

Штани

Відкидний відсік - це те місце, куди радять скласти одяг, який буде основним, наприклад, штани, верхній одяг і піжаму. Крім цього, штани можна покласти на дно валізи.

Також, щоб товсті пояси не були прямо один на одному, радять складати штани в різних напрямках.

Верхній одяг

Решту простору в відкидному боці валізи можна використати, щоб скласти верхній одяг. Водночас ці речі слід складати, а не згортати в рулони.

Хтось обирає скручувати одяг в "рулет", проте скручування займає більше місця і може призвести до того, що ваш одяг стане більш м'ятим. Тож краще скласти одяг тонкими шарами - так ви заощадите місце і уникнете зморшок на тканині.

Спідня білизна

Більшість валіз мають середню частину з сітчастим відділенням - саме туди варто складати шкарпетки, спідню білизну, бюстгальтери та інші речі.

Якщо ви використовуєте рюкзак або невелику сумку для подорожі на вихідних, ви можете покласти шкарпетки у взуття. Білизну можна упакувати в пакет або щільно скласти на бічну стінку сумки поруч з одягом.

Взуття

Рекомендують класти взуття у валізу на дно, з боку коліщаток. Таким чином, якщо воно забрудниться, то пісок і бруд потрапить лише на стінки валізи, а не на ваш чистий одяг.

Якщо у вас є непотрібний пакет, сумка для взуття або навіть звичайна торбинка, ви можете покласти в них взуття з брудною підошвою.

Аксесуари

Зберігати прикраси радять у спеціальних сумках або косметичках, розмістивши їх над взуттям.

Дорожні органайзери для прикрас - хороший варіант, хоча вони можуть бути трохи громіздкими. Прості поліетиленові пакети можуть тримати прикраси окремо і акуратно помістяться в сумку для туалетного приладдя.

Більші предмети - наприклад, капелюхи та ремені - можна зберігати вільно на решті багажу.

Туалетні приналежності

Туалетні приналежності - засоби по догляду за шкірою, гребінець і косметику - радять покласти в пакет і розмістити їх у верхній частині валізи на основному, глибшому боці.

Проте будьте реалістичні щодо своїх б'юті-процедур у відпустці. Якщо ви не плануєте робити укладку чи повний макіяж у відпустці, ви можете відмовитися від частини речей, що зекономить простір.

Крім цього, можна обирати засоби, які виконують подвійну функцію, наприклад, зволожувальний крем із сонцезахисним фільтром.

Брудний одяг

Не забудьте залишити у валізі місце для брудного одягу, який найкраще скласти в глибшу частину валізи, коли прийде час повертатися додому з відпустки.

Проте, хоча зазвичай майже весь одяг після відпустки стає брудним, іноді є кілька речей, які все ще залишаються чистими. Втім, використання пакетів або торбинок допомагає тримати брудний і чистий одяг окремо.