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Як визначити фальшиві купюри і що робити з підробками

Як перевірити, чи гроші не є фальшивими (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Фальшиві купюри мають характерні ознаки. Найчастіше їх можна запідозрити по тому, що папір інший на дотик, а також під світлом не відображаються водяні знаки.

Про те, як перевірити, чи гроші не є фальшивими і що робити з підробками, розповідаємо у матеріалі нижче.

Як визначити фальшиві гривні

Експерти виділяють три основні критерії, на які варто звернути увагу, перевіряючи банкноту. 

А саме:

  • перевірте купюру під світлом - має бути помітним водяний знак та графічний знак гривні
  • перевірте написи та зображення на захисній стрічці - має бути номінал купюри, малий Державний Герб України та підкреслене позначення номіналу банкноти
  • подивіться на купюру проти світла та оцініть наскрізний елемент - елементи цифрового позначення номіналу мають збігатися і доповнювати одне одного. Цифрове позначення має бути без розривів і зсувів

 

Як перевірити долари

Найчастіше підробляють банкноту 100 доларів. За даними експертів, кожен мільйон американської валюти припадає приблизно 27 підробок. 

Визначити фальшиву банкноту допоможуть ці критерії:

  • на справжній банкноті фонові лінії малюнків повинні бути чіткими та плавними
  • зверніть увагу на папір банкноти, він має бути шорстким і оксамитовим на дотик
  • на банкноті мають бути літера та номер федерального резервний банку, який випустив ці гроші
  • просвітіть купюру і подивіться, чи видно водяні знаки. Вони мають бути однаковими з обох боків та розташовуватися праворуч від портрета
  • перевірте, чи захисна смужка змінює колір на зелений, якщо на неї посвітити ультрафіолетовим світлом
  • перевірте, чи на 100-доларовій купюрі є синя тривимірна захисна стрічка із зображенням чисел

Як перевірити євро

Скористайтеся наступними порадами:

  • перевірте папір на дотик - у підроблених купюрах він м'який і гладкий, тому рельєфні потовщення на банкноті не промацуються
  • на дотик справжні банкноти мають специфічний хрускіт, бо у їхньому складі є бавовняного волокна
  • піднесіть банкноту до світла і перевірте, чи є водяні знаки. Вони мають бути з обох боків купюри. На справжніх євро має три водяні знаки
  • зверніть увагу на голограму - у підробках при нахилі банкноти не змінюють зображення
  • перевірте банкноту під ультрафіолетовою лампою - фальшиві яскраво світитимуться
  • справжня купюра має захисну нитку, схожу на темну смужку, на якій надруковано слово "euro" і номінал банкноти. Також вона має магнітні властивості
  • на справжніх банкнотах є мікрозображення, їх можна помітити під лупою
  • перевірте серійний номер купюри з 11 цифр та латинської літери. У справжніх банкнотах розмір цифр більший за літеру

Що робити з фальшивими грошима

Якщо ви підозрюєте, що деякі банкноти є фальшивими, то перевірити це можна у банку. Гривні перевіряють безплатно, а за долари чи євро доведеться заплатити до 3 грн за кожну купюру.

Якщо гроші виявляться справжніми, то їх вам повернуть або видадуть еквівалент. А якщо вони фальшиві, то банк їх поверне зі штампом про недійсність. Тоді треба звернутися до поліції, аби вона взялася за розслідування справи і визначила їхнє походження. У цьому випадку не передбачена жодна компенсація.

Як убезпечити себе від фальшивих грошей

  • якщо банкнота у вас викликає підозру відразу, то попросіть її замінити на іншу
  • одразу перевіряйте банкноти, не відходячи від каси
  • користуйтесь безготівковим розрахунком
  • купуйте валюту тільки в банках, не обмінюйте на "чорному" ринку 

Раніше ми писали про те, що до 30 вересня треба обміняти старі банкноти.

Читайте також про те, які українські монети можна продати за десятки тисяч гривень.

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фальшивые деньги