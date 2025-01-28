Як вітатися й прощатися українською: секрети ввічливого спілкування, які варто знати кожному

Правильне привітання та прощання - це не лише ввічливість, а й частина культури спілкування. Здається, що усі люди знають, як вітатися та прощатися, однак ці поради точно відкриють вам щось нове.
Які фрази слід використовувати для привітання та прощання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на New Voice.
Вітання та прощання - це перше, що формує враження про людину. В офіційній обстановці або в спілкуванні з малознайомими людьми важливо дотримуватися формальних норм ввічливості. Натомість у колі друзів чи близьких можна дозволити собі простіші, неформальні варіанти.
Для офіційних зустрічей чи професійного спілкування рекомендується використовувати такі вирази:
Такі фрази підкреслюють вашу повагу до співрозмовника та створюють позитивну атмосферу для діалогу.
У дружньому чи сімейному колі можна обирати менш офіційні варіанти, наприклад:
Важливо уникати русизмів, як-от "прівєт" чи "здрастє", адже ці слова не є частиною української літературної мови.
Для завершення розмови українською є багато варіантів, залежно від контексту:
Слово "пока" також не варто використовувати, оскільки це русизм. Краще обирати питомі українські варіанти, які звучать природно й грамотно.
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