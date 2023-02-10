Як випрасувати сорочку швидко та ідеально: корисний лайфхак

Випрасувана сорочка - це ознака доглянутості та охайності. Проте щоб сорочка справді була ідеальною, потрібно витратити чимало часу. До того ж з першого разу може просто не вдатися її попрасувати.

Як швидко та без зайвих зусиль ідеально випрасувати сорочку - читайте нижче в матеріалі Styler.

Допоможе маленька хитрість

Головна помилка полягає в тому, що починають прасувати з найбільшої частини сорочки, яка прилягає до тулуба. Вибір очевидний, тому що випрасувати її геть нескладно.

Проте коли ви перейдете до інших деталей, ризикуєте просто зім'яти рівну тканину. І тоді прасування стає нескінченним.

Перед прасуванням переконайтеся, що сорочка чиста, без зовнішніх дефектів. Буде добре, якщо вона буде ледь волога. Стежте за тим, щоб вона не була мокрою, а саме волого. Інакше праска прилипне до тканини та пропалить її.

Щоб швидко випрасувати сорочку, дотримуйтеся такої послідовності:

спочатку прасуйте манжети та комір

потім переходьте до рукавів

після цього погладьте плечі

настала черга частини тулуба

завершальним етапом є спина

Додаткові поради

Прасувати сорочки потрібно з лицьового боку, якщо тільки одяг не темного кольору та не прикрашений вишивкою. Якщо сорочку з темної тканини попрасувати з лицьового боку, вона буде блищати від залишених праскою смуг.

Якщо сорочку потрібно прасувати, не вивертаючи навиворіт, робіть це обережно, легенько торкаючись праскою.

Також важливо стежити за температурним режимом, встановленим на прасці. Бавовняні сорочки вимагають міцного тиску праски, пари та 150-градусної температури.

Якщо до бавовни додати поліестер, то такі вироби витримують 110 градусів. І багато пари при прасуванні не потрібно.

Режим прасування лляних сорочок схожий на догляд за бавовняною тканиною: сильний тиск і багато пари, але температура 210-230 градусів.