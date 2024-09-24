Як використовувати Windows Terminal і чому він може спростити вашу роботу за комп'ютером

Якщо вам за 30 років, ви можете пам'ятати, як доводилося запускати додатки та ігри на комп'ютері, вводячи текстові команди, а не вказуючи та клацаючи. Сучасні методи набагато простіше, але старі все ще доступні - і вони все ще корисні для багатьох завдань.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Для початку Windows зберіг утиліту командного рядка як нагадування про своє коріння MS-DOS. Пізніше до неї приєдналася PowerShell (Command Prompt з додатковими можливостями), а в останніх версіях Windows 11 командний рядок і PowerShell тепер об'єднані в одному інструменті під назвою Windows Terminal.

Windows Terminal підтримує всі оригінальні вказівки командного рядка, і ви можете запустити його з меню "Пуск". Це просто:

Знайдіть "Terminal"

Клацніть правою кнопкою миші на значок програми та виберіть "Запустити від імені адміністратора", щоб переконатися, що всі функції доступні для вас.

Тепер, коли ви відкрили Windows Terminal, ось деякі з команд, які можуть бути вам корисні. Щоб використати їх, введіть показаний текст, а потім натисніть "Enter"

І снує більше способів вимкнути комп'ютер, ніж ви могли собі уявити (фото: The Verge)

Вимикайте комп'ютер через певний час

shutdown -s -t 600

Звичайно, вимкнути комп'ютер через меню "Пуск" нескладно, але термінал дає вам кілька додаткових опцій, наприклад відкладене вимкнення. Команда вище задає вимкнення ("/s"), а не перезавантаження через час ("/t") в 600 секунд. Просто відрегулюйте час за необхідності.

Інший зручний варіант - "shutdown -r -o" (без лапок), який перезапускає ваш комп'ютер та запускає меню "Додаткові параметри запуску" - дуже корисно для усунення несправностей. Просто введіть "shutdown" самостійно, щоб побачити інші прапори, які ви можете використати.

Подивіться візуалізацію ваших папок

tree

Введіть "tree" і натисніть "Enter", щоб побачити візуальне подання папок та підпапок на вашій системі - дуже корисно для того, щоб побачити, як організовано ваш диск Windows.

Ви можете увімкнути шлях до диска та папки (наприклад, "C:\Programs\"), щоб сфокусувати список на певній області диска та використовувати прапор "/f", щоб побачити список файлів, а також папок.

Ви можете отримати багато інформації про вашу систему (фото: The Verge)

Усунення несправностей мережі

ipconfig /flushdns

Команда "ipconfig" часто застосовуєтеся для усунення мережевих проблем. Використовуйте її самостійно, і ви побачите поточну IP-адресу вашого маршрутизатора, але додайте прапор "/flushdns", і з'єднання між вашим комп'ютером і відвідуваними веб-сайтами будуть скинуті (через DNS-сервер), що може допомогти, якщо веб-сайти не завантажуються належним чином.

Ви також можете використовувати "ipconfig /release", а потім "ipconfig /renew", щоб отримати нову IP-адресу для свого комп'ютера - це може потенційно вирішити проблеми підключення між вашим пристроєм Windows та вашим маршрутизатором або Інтернетом.

Отримайте більше інформації про вашу систему

systeminfo

Класична команда "systeminfo" розповість вам практично все, що ви тільки можете захотіти дізнатися про свою систему, і навіть більше: вона розповість про версію Windows 11 та модель процесора, кількість встановленої оперативної пам'яті та сховища.

Команда також має інформацію про всі активні мережеві підключення, які в даний час виявлені, і навіть те, скільки часу знадобилося вашому ПК для завантаження в останній раз.

Перевірте диск Windows 11 на наявність помилок

chkdsk

Команда "chkdsk" давно вже стала улюбленою командою ІТ-фахівців, і ви побачите її в багатьох посібниках з усунення несправностей. По суті вона перевіряє ваш системний диск на наявність помилок і може виправити деякі з найбільш фундаментальних з них. Наприклад, якщо у вас виникли проблеми з доступом до файлів і папок або завантаження вашого ПК, "chkdsk" може допомогти.

Є багато прапорів, які можна використовувати з ним. Сама по собі команда просто шукає помилки, але додайте пробіл та "/r" в кінці, і утиліта спробує виправити ці помилки, одночасно відновлюючи всі дані, які вона може. Використовуйте "chkdsk /?", щоб побачити інші параметри.

Подивіться запущені завдання

tasklist

Команда "tasklist" надає вам більш-менш ту ж інформацію, що й диспетчер завдань, показуючи вам, які додатки чинять найбільший тиск на вашу систему. Використовуючи номери ідентифікаторів процесів (або PID), які він показує, можна примусово завершити застосунки за допомогою "taskkill /pid <номер PID> /f", що може бути корисним для проблемного програмного забезпечення.

Ви можете використовувати ці номери PID для примусового завершення проблемних додатків (фото: The Verge)

Аналізуйте енергетичні стани вашого комп'ютера

powercfg/a

Це ще один класичний запит командного рядка, який з прапором "/a" поверне всі стани сну, які підтримує ваш комп'ютер (наприклад, гібернацію і швидкий запуск). Ви також можете отримати докладний звіт про батарею через "powercfg /batteryreport" - який зберігається в стандартній папці для поточного облікового запису користувача.

Копайте глибше, і там буде більше: "powercfg /devicequery s1_supported" перераховує всі пристрої, підключені до вашої системи, які можуть розбудити її з режиму очікування. Змініть цей "s1", якщо потрібно проаналізувати інший стан очікування - коди будуть перераховані при запуску вихідної команди "powercfg /a".

Перевірте цілісність Windows 11

sfc/scannow

Як і багато інших запитів командного рядка, цей справді корисний, коли справа доходить до усунення несправностей. Він перевіряє цілісність ключових файлів операційної системи та застосовує виправлення за потреби.

Якщо ви помічаєте помилки та збої у всій Windows 11, це один з перших кроків, які рекомендують багато посібників з усунення несправностей.

Отримайте розширену інформацію про мережі

netstat

Ще одне просте слово, яке приховує безліч корисних діагностичних утиліт: використовуйте "netstat" самостійно, і він розповість вам про всі пристрої, до яких підключений ваш комп'ютер, від принтерів до інтелектуальних динаміків (використовуйте Ctrl+C, якщо ви захочете, щоб він зупинився ).

Як і багато інших команд, ви можете змінити дію безліччю способів (використовуйте "netstat/?" для отримання повного списку). Наприклад, ви можете використовувати "netstat-b", щоб побачити, які додатки зараз взаємодіють з Інтернетом, що може допомогти виявити програми, які більш активні в Інтернеті, ніж повинні бути.