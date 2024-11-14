Як виглядають наймодніші светри на зиму 2025 року: стилістка розповіла про трендові моделі

Які светри в тренді взимку 2024-2025

вироби з додатковими рукавами або шарфами в тон светра

джемпери з V-подібним вирізом

кардигани

різні жилети та футболки (топи з коротким рукавом), поло з кашеміру

светри з яскравим принтом у лижному стилі, з фактурною в'язкою в коси

светри бордового, шоколадного та червоного кольорів.

Модні светри (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

З чим носити светр восени та взимку

Светр + брюки

Звичайно, найпростіше поєднання - светр і штани. Головне правило - вибираємо якісні матеріали, а також речі, які будуть підкреслювати ваші переваги та приховувати недоліки.

З чим носити светр восени та взимку (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Светр + джинси

Ще один варіант на кожен день - светр та джинси. Такий лук завжди можна доповнити уггами та пуховиком.

З чим носити светр восени та взимку (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Светри + світлий низ

Не забуваймо, що на піку популярності світлі штани та джинси. Відтінки білого та молочного, колір вершкового масла та кокосового молока розбавляємо темними светрами та взуттям.

Варіант із білими брюками (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Светр + спідниця

Для жіночних образів пригляньте варіанти зі светром та спідницями. Це може бути як трикотажна, так і спідниця із замші, шкіри або екошкіри. Доповніть відповідним взуттям та аксесуарами.

Варіанти зі спідницями (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Светр + шорти

Навіть у холодну пору року можна створювати цікаві образи, наприклад, із шортами.

Варіанти із шортами (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Також стилістка радить особливу увагу приділити стилізації: це може бути светр із шарфом, светр, заправлений у спідницю чи штани, светр із поясом. Ще один прийом - багатошаровий образ, коли светр накидають на плечі поверх піджака чи пальта.

Варіанти стилізації (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)