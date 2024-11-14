Як виглядають наймодніші светри на зиму 2025 року: стилістка розповіла про трендові моделі

Модний гардероб на осінь та зиму 2025 року неможливо уявити без теплого светра чи затишного кардигану. Їх можна поєднувати з різними спідницями та брюками, а також створювати багатошарові образи.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на less_is_best_fashion вирішило розповісти, які моделі у тренді та з чим їх носити, щоб виглядати стильно.
Модні светри (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Звичайно, найпростіше поєднання - светр і штани. Головне правило - вибираємо якісні матеріали, а також речі, які будуть підкреслювати ваші переваги та приховувати недоліки.
З чим носити светр восени та взимку (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Ще один варіант на кожен день - светр та джинси. Такий лук завжди можна доповнити уггами та пуховиком.
З чим носити светр восени та взимку (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Не забуваймо, що на піку популярності світлі штани та джинси. Відтінки білого та молочного, колір вершкового масла та кокосового молока розбавляємо темними светрами та взуттям.
Варіант із білими брюками (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Для жіночних образів пригляньте варіанти зі светром та спідницями. Це може бути як трикотажна, так і спідниця із замші, шкіри або екошкіри. Доповніть відповідним взуттям та аксесуарами.
Варіанти зі спідницями (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Навіть у холодну пору року можна створювати цікаві образи, наприклад, із шортами.
Варіанти із шортами (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Також стилістка радить особливу увагу приділити стилізації: це може бути светр із шарфом, светр, заправлений у спідницю чи штани, светр із поясом. Ще один прийом - багатошаровий образ, коли светр накидають на плечі поверх піджака чи пальта.
Варіанти стилізації (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
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