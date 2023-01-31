Як виглядати вишукано без допомоги стиліста: експертка розкрила 10 секретів

Створити вишуканий образ доволі складно без професійного стиліста. Але, на жаль, не кожна українка може собі дозволити оплатити його послуги. Проте виглядати стильно і зі смаком можливо, якщо дотримуватись наступних порад.

Про 10 принципів, які варто застосовувати у формуванні власного гардероба, розповіла стилістка Андріана Грицан на своїй сторінці в Instagram .

Як виглядати вишукано без допомоги стиліста

"Якщо ви наразі не маєте бажання чи можливості звернутись до стиліста, а виглядати доречно і стильно хочеться вже, то маю для вас декілька корисних порад", - розповідає експертка.

Грицан радить дотримуватись наступних принципів у виборі одягу.

Обирайте вільні, прямого крою чи злегка оверсайз речі (без офісних жакетів і джегінсів).

Стежте, аби на одязі було мінімум фурнітури (блискавок, застібок, нашивок, кнопок і т. д.).

Надавайте перевагу "чистим" кольорам (блакитному, а не зелено-синьому, червоному, а не рожево-винному).

Не носіть неохайний одяг, взуття, прикраси (покошлачені, із затяжками, дірками, обдертою фарбою, пошкодженою фурнітурою і тп.).

Наносьте легкий, природний макіяж або ж взагалі не використовуйте косметику.

Не перетискайте і не обтягуйте найоб’ємніші зони у фігурі (ні ременем, ні посадкою речей, ні замалим розміром).

Звертайте увагу на склад (навіть, якщо купуєте на секонді, у пріоритеті: шкіра, цупкий денім, твід, шерсть, шовк, кашемір).

Користуйтесь принципом - краще не додати, аніж переборщити (стосується аксесуарів, принтів, кольорів).

Якщо речі не з одного комплекту, не намагайтесь попасти тон у тон при поєднанні в образі (аналогічно із кольорами сумки та взуття чи шарфа і шапки). Обирайте абсолютно інший колір або ж світліший/темніший відтінок.

Коли не впевнені в конкретній речі - не купуйте/не одягайте. Інакше завжди підсвідомо не почуватиметесь на всі 100%, буде дискомфорт і відсутність бажання вдягати цю річ будь-куди ще раз.