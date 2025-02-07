Як виглядає першій портрет жінки в історії людства: унікальній знахідці 26 000 років

Що ми знаємо про людей, які жили десятки тисяч років тому? Якими вони були, про що думали, як бачили світ? Відповіді на ці запитання дають археологічні знахідки, і одна з них - крихітна голова, вирізьблена з мамонтової кістки, що дивиться на нас крізь 26 000 років.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Live Science розповідає про унікальний артефакт, який став першим реалістичним зображенням конкретної особи.
Уявіть собі погляд, що долає тисячоліття, - маленьке обличчя, вирізьблене з мамонтової кістки, яке дивиться на нас із глибини 26 000 років. Це портретна голова з Дольні Вестоніце, найдавніше відоме зображення конкретної людини.
Знайдений у Чехії в 1920-х роках, цей унікальний артефакт є справжнім вікном у світ верхнього палеоліту. Він доводить, що ще тоді люди не просто створювали мистецтво, а намагалися передати індивідуальність.
На відміну від знаменитої Венери з Вестоніце, що має лише узагальнені риси, ця крихітна голова з розміром всього 4,8 см демонструє виразні деталі обличчя, включаючи очі, підборіддя та навіть зачіску чи головний убір.
Дольні Вестоніце, що розташоване на території сучасної Чехії, було справжньою культурною скарбницею епохи пізнього гравету. Тут мешкали мисливці на мамонтів, які залишили по собі безліч артефактів - від крем'яних знарядь до керамічних виробів.
Це місце часто називають "Помпеями кам'яного віку", оскільки тут збереглося багато слідів людської діяльності. У численних похованнях археологи знаходять рештки людей, вкритих червоною вохрою, що свідчить про складні ритуали. Одна з найвідоміших могил належить жінці, похованій із зубами лисиці, яка, ймовірно, відігравала особливу роль у суспільстві.
Дослідники довго намагалися розгадати, кого ж зображує ця унікальна статуетка. У 2018 році науковці відтворили обличчя жінки з Дольні Вестоніце за її черепом, і воно виявилося дуже схожим на мініатюрний портрет! Особливістю і скульптури, і черепа є асиметрія очей - можливо, через травму в дитинстві.
Це відкриття стало справжньою сенсацією, адже воно підтвердило, що перед нами не просто стилізоване зображення, а портрет реальної людини. Це найдавніший приклад персоналізованого мистецтва, який доводить, що люди того часу вже мали уявлення про індивідуальність та пам’ять про близьких.
Сьогодні знайдені в Дольні Вестоніце артефакти, зокрема портретна голова, експонуються в музеї Anthropos Pavilion у Брно. Вони є безцінними свідками життя наших далеких предків і підтверджують, що мистецтво й самовираження супроводжували людство ще з глибокої давнини.
Окрім портретної голови, тут можна побачити давні керамічні вироби, фігурки людей і тварин, а також унікальні гравіювання, що залишають простір для нових загадок. Дольні Вестоніце - це не лише археологічна стоянка, а й місце, що змушує нас замислитися над витоками культури, мистецтва і самого людства.
Раніше ми писали, яку лякаючу знахідку віком 7000 років виявили в Кувейті.
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