Як виглядає першій портрет жінки в історії людства: унікальній знахідці 26 000 років

Найдавніший людський портрет у світі

Уявіть собі погляд, що долає тисячоліття, - маленьке обличчя, вирізьблене з мамонтової кістки, яке дивиться на нас із глибини 26 000 років. Це портретна голова з Дольні Вестоніце, найдавніше відоме зображення конкретної людини.

Знайдений у Чехії в 1920-х роках, цей унікальний артефакт є справжнім вікном у світ верхнього палеоліту. Він доводить, що ще тоді люди не просто створювали мистецтво, а намагалися передати індивідуальність.

На відміну від знаменитої Венери з Вестоніце, що має лише узагальнені риси, ця крихітна голова з розміром всього 4,8 см демонструє виразні деталі обличчя, включаючи очі, підборіддя та навіть зачіску чи головний убір.

(фото: скриншот youtube.com/@marchofthetitans1129)

Поселення мисливців на мамонтів

Дольні Вестоніце, що розташоване на території сучасної Чехії, було справжньою культурною скарбницею епохи пізнього гравету. Тут мешкали мисливці на мамонтів, які залишили по собі безліч артефактів - від крем'яних знарядь до керамічних виробів.

Це місце часто називають "Помпеями кам'яного віку", оскільки тут збереглося багато слідів людської діяльності. У численних похованнях археологи знаходять рештки людей, вкритих червоною вохрою, що свідчить про складні ритуали. Одна з найвідоміших могил належить жінці, похованій із зубами лисиці, яка, ймовірно, відігравала особливу роль у суспільстві.

(фото: скриншот youtube.com/@marchofthetitans1129)

Таємниця портретної голови

Дослідники довго намагалися розгадати, кого ж зображує ця унікальна статуетка. У 2018 році науковці відтворили обличчя жінки з Дольні Вестоніце за її черепом, і воно виявилося дуже схожим на мініатюрний портрет! Особливістю і скульптури, і черепа є асиметрія очей - можливо, через травму в дитинстві.

Це відкриття стало справжньою сенсацією, адже воно підтвердило, що перед нами не просто стилізоване зображення, а портрет реальної людини. Це найдавніший приклад персоналізованого мистецтва, який доводить, що люди того часу вже мали уявлення про індивідуальність та пам’ять про близьких.

(фото: скриншот youtube.com/@marchofthetitans1129)

Скарби Дольні Вестоніце сьогодні

Сьогодні знайдені в Дольні Вестоніце артефакти, зокрема портретна голова, експонуються в музеї Anthropos Pavilion у Брно. Вони є безцінними свідками життя наших далеких предків і підтверджують, що мистецтво й самовираження супроводжували людство ще з глибокої давнини.

Окрім портретної голови, тут можна побачити давні керамічні вироби, фігурки людей і тварин, а також унікальні гравіювання, що залишають простір для нових загадок. Дольні Вестоніце - це не лише археологічна стоянка, а й місце, що змушує нас замислитися над витоками культури, мистецтва і самого людства.