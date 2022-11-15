Як виглядає найдавніше у світі підводне місто і де воно знаходиться: йому понад 5000 років

Павлопетрі (Паулопетрі) – невелике поселення на острові біля берегів Середземного моря. Його виявив у 1967 році дослідник Ніколас Флеммінг. Детальне вивчення підводного міста показало, що йому понад 5000 років і воно є найстарішим підводним "загубленим містом", яке колись вдавалося виявити на всій планеті.

1968 року Павлопетрі відвідали археологи з Кембриджського університету. Вони склали карту поселення та визначили розміри стародавнього міста.

Перші результати вказували на те, що це було місто мікенської епохи, але пізніші дослідження показали, що воно набагато старше.

Павлопетрі був заселений вперше у 2800 році до н.е. - там були виявлені предмети, що належать до бронзового віку.

Загальне планування поселення залишилося недоторканим і завдяки тому, що місто багато років знаходилося під водою, деякі елементи добре збереглися.

Місто - одне з перших "планових", з житловими кварталами, адміністративними будинками, заводами з виробництва гончарних виробів, ринками. Його територія становила близько 153 квадратних кілометрів.

Це було активне та процвітаюче портове місто зі своєю культурою, торгівлею.

Вчені припускають, що Павлопетрі було затоплено після трьох катастрофічних землетрусів, що сталися в цьому районі близько 1000 р. до н. е. Піднятися з дна воно не змогло через сильні сейсмічні явища. І це дозволило йому зберегтися майже в первозданному вигляді.