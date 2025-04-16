Як виглядає могила Дмитра Капранова: пам’ятник зробив його брат-близнюк (фото)

Який вигляд має могила Дмитра Капранова

"Сьогодні рік, як Дмитро залишив нас самих", - підписав він фото пам'ятника на кладовищі.



Як виглядає могила Дмитра Капранова (фото: https://www.facebook.com/KapranovyBraty)

Оскільки Капранови родом з Очакова Миколаївської області, за основу композиції взяли статую скіфської баби, яка є символом півдня України. Також на ньому є напис "Брати Капранови" і роки життя.

Примітно, що пам'ятник самостійно робив брат-близнюк Дмитра Віталій Капранов, який дуже важко пережив смерть найближчої людини. Він знайшов камінь, подивився відео на YouTube, а з дизайном йому допомогла донька, оскільки вона професійна художниця. На виготовлення пам'ятника у нього пішло близько пів року.

"Як майстер я навмисно не намагався прикидатися Мікеланджело, оскільки наші скіфські скульптури за стилем - це примітивізм. Ну і головне в цій роботі - символізм. Перше - це скіфська баба як символ, основний абрис - козацьке обличчя. Далі - кобза, тому що ми займалися музикою, це одна з граней нашої творчості. Книга - як основний носій портрета. Меч - копія зі скіфських малюнків. Ну, і восьмикутна зірка - як символ приналежності до української культури. Напис "Брати Капранови" і дати життя - це для розуміння того, що я вже теж завершив свій шлях", - розповів він в інтерв'ю виданню Oboz.ua.



Брати Капранови (фото: https://www.facebook.com/KapranovyBraty)

Хто такі брати Капранови

Брати-близнюки Капранови - українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі та блогери.

Народилися вони в Дубоссарах (Молдова), а дитинство провели в Очакові. Вищу освіту брати здобули у Свердловську (зараз - Єкатеринбург) і Москві.

На початку 90-х років у Москві організували потужний український діаспорний рух, видавали українську газету "Тинды-ринды" та журнал української фантастики "Братья". Наприкінці 90-х повернулися в Україну, де почали відроджувати українську видавничу справу.

У 2000 році створили власне видавництво "Зелений пес".

У 2015 році Брати Капранови стали ведучими тележурналу соціальних розслідувань "Брат за брата" на телеканалі ZIK. А 2019-го запустили YouTube-канал "імені Т.Г. Шевченка", присвячений історії України.

У лютому 2022-го після початку повномасштабної війни письменники вступили до лав полку "Азов". Їхні сини також мобілізувалися до ЗСУ після отримання повісток.

Дмитро Капранов помер раптово 16 квітня 2024 року - у віці 56 років. За словами близьких, у нього були проблеми із серцем.



Брати Капранови (фото: https://www.facebook.com/KapranovyBraty)