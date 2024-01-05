Як виглядає кір у дітей та дорослих і де вона проявляється найперше

Кір - небезпечне захворювання, яке швидко поширюється і може викликати ускладнення, інвалідність і навіть смерть. Його збудник поширюється повітряно-краплинним шляхом.

Як виглядає кір у дітей та дорослих, які у неї симптоми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке кір

Вірус кору мешкає в слизовій оболонці носа і горла. Він поширюється повітрям і при прямому контакті з хворими. Вірус може залишатися активним на поверхнях та в повітрі до 2 годин. Якщо ви не щеплені та перебуваєте в одній кімнаті з хворим, ризик 90% заразиться.

Небезпека кору в тому, що заразитися нею можна за 4 дні до характерної висипки. Таким чином, ви можете активно розповсюджувати вірус, не знаючи, що ви заражені. Людина з кором заразна за 3-4 дні до появи висипу і ще 4 дні - після.

Кір поширюється швидко і легко. Ви можете отримати його, перебуваючи поряд з тим, хто він має. Він передається через кашель та чхання. Ви також заразитеся ним, якщо вступите в контакт з іншими виділеннями з носа або рота людини, у якої вона є.

Симптоми кору

Кір зазвичай протікає поетапно протягом приблизно 2-3 тижнів. Протягом перших 10-14 днів після контакту з вірусом у вас не буде жодних ознак. Це інкубаційний період.

Висока температура зазвичай є першою ознакою інфекції після закінчення періоду інкубації. Лихоманка триматиметься від 4 до 7 днів. У цей час у вас можуть з'явитися такі симптоми:

Нежить

Почервоніння очей, кон'юнктивіт

Біль в горлі

Головний біль

Сухий кашель

Збільшення лімфовузлів

Крихітні білі шишечки в роті (лікарі їх називають плямами Копліка)

Після всіх цих симптомів з'являється червоний бугристий висип - зазвичай на 3-5 день захворювання. Зазвичай плями з'являються на лінії росту волосся і поширюються на шию, тулуб, кінцівки, ступні та руки. У міру поширення температура може почати підніматися.

На останньому етапі висипання починає зникати - спочатку з верхньої частини тіла, починаючи з обличчя.

Пам'ятайте, що ви заразні протягом 8 днів - 4 дні до та після появи висипки.

Діагноз ставиться на підставі появи висипу або лікар виявить плями Коплика в роті на перших етапах хвороби. Також кір може підтвердити аналіз крові.

Якщо ви запідозрили у себе кір, залишайтеся вдома, уникайте контакту з людьми, повідомте сімейного лікаря і всім, з ким контактували напередодні. Якщо захворіла дитина, то повідомте до адміністрації школи чи садочка.

Як лікують кір

Якщо ви заразилися вірусом кору, ліки не вилікують його (більшість ліків не вбивають віруси). Найкращий спосіб прискорити одужання та запобігти ускладненням - пити багато рідини та багато відпочивати. Специфічного лікування кору немає.

Медики можуть призначити антибіотик, якщо кір має ускладнення у вигляді бактеріальної інфекції.

Полегшити симптоми кору в домашніх умовах допомагають:

Жарознижуючі

Вітамін А

Відпочинок

Багато рідини для зволоження організму після лихоманки та поту

Приглушене світло, щоб полегшити біль в очах

Які ускладнення може викликати кір

Найчастіше проблеми виникають у дітей віком до 5 років та дорослих віком від 20 років. Вони можуть включати:

Вушні інфекції. Це дуже поширене ускладнення, спричинене бактеріями. Іноді ці вушні інфекції викликають необоротну втрату слуху.

Бронхіт, ларингіт чи круп. Часто вірус кору викликає запалення голосового апарату чи бронхів, дихальних шляхів до легким.

Діарея. Менш як 1 з кожних 10 осіб, хворих на кір, хворіють на діарею.

Пневмонія. Ви можете отримати тяжку інфекцію легень.

Енцефаліт - інфекція головного мозку, яка може спричинити глухоту та пошкодження головного мозку. Захворює приблизно 1 з 1000 осіб, хворих на кір. Ви можете заразитися ним одразу або через кілька місяців після зараження.

Проблеми з вагітністю, такі як низька вага при народженні, передчасні пологи або навіть смерть матері.

Підгострий склерозуючий паненцефаліт (ПСПЕ) - дуже рідкісне ускладнення, яке у деяких людей розвивається через 7-10 років після перенесеного кору. SSPE вражає центральну нервову систему і призводить до смерті.

Профілактика кору

Безумовно, найкращий спосіб запобігти зараженню - це вакцинуватися. Зазвичай роблять щеплення, яке захищає від кору, епідемічного паротиту та краснухи (MMR) – така вакцина ефективна на 97% після отримання двох доз. Першу зазвичай роблять у віці від 12 до 15 місяців, другу - у віці від 4 до 6 років.

Вакцина безпечна для більшості людей, але її не рекомендують робити вагітним, людям з ослабленим імунітетом, людям із лейкемією чи туберкульозом, алергікам.

Також допомагають знизити ризик звичайні заходи безпеки: