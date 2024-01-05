Как выглядит корь у детей и взрослых и где она проявляется сначала

Корь - опасное заболевание, которые быстро распространяется и может вызвать осложнение, инвалидность и даже смерть. Его возбудитель распространяется воздушно-капельным путем.

Как выглядит корь у детей и взрослых, какие у нее симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

Что такое корь

Вирус кори обитает в слизистой носа и горла. Он распространяется по воздуху и при прямом контакте с больными. Вирус может оставаться активным на поверхностях и в воздухе до 2 часов. Если вы не привиты и находитесь в одной комнате с больным, у вас риск 90% заразиться.

Опасность кори в том, что заразиться ею можно за 4 дня до появления характерной сыпи. Таким образом, вы можете активно распространять вирус, не зная, что вы заражены. Человек с корью заразен за 3-4 дня до появления сыпи и еще 4 дня - после.

Корь распространяется быстро и легко. Вы можете получить его, находясь рядом с тем, у кого он есть. Он передается через кашель и чихание. Вы также заразитесь им, если вступите в контакт с другими выделениями из носа или рта человека, у которого он есть.

Симптомы кори

Корь обычно протекает поэтапно в течение примерно 2-3 недель. В течение первых 10–14 дней после контакта с вирусом у вас не будет никаких признаков. Это инкубационный период.

Высокая температура обычно является первым признаком инфекции после окончания инкубационного периода. Лихорадка будет держаться от 4 до 7 дней. В это время у вас могут появиться следующие симптомы:

Насморк

Покраснение глаз, конъюнктивит

Боль в горле

Головная боль

Сухой кашель

Увеличение лимфоузлов

Крошечные белые шишечки во рту (врачи их называют пятнами Коплика)

После всех этих симптомов появляется красная бугристая сыпь - обычно на 3-5 день заболевания. Обычно пятна появляются на линии роста волос и распространяются на шею, туловище, конечности, ступни и руки. По мере распространения температура может начать подниматься.

На последнем этапе сыпь начинает исчезать - сначала с верхней части тела, начиная с лица.

Помните, что вы заразны в течение 8 дней - 4 дня до и после появления сыпи.

Диагноз ставится на основании появления сыпи или же врач обнаружит пятна Коплика во рту на первых этапах болезни. Также корь может подтвердить анализ крови.

Если вы заподозрили у себя корь, то оставайтесь дома, избегайте контакта с людьми, сообщите семейному врачу и всем, с кем контактировали накануне. Если заболел ребенок, то сообщите в администрацию школы или садика.

Как лечат корь

Если вы заразились вирусом кори, лекарства не вылечат его (большинство лекарств не убивают вирусы). Лучший способ ускорить выздоровление и предотвратить осложнения - пить много жидкости и много отдыхать. Специфического лечения кори не существует.

Медики могут назначить антибиотик, если у кори есть осложнения в виде бактериальной инфекции.

Облегчить симптомы кори в домашних условиях помогают:

Жаропонижающие

Витамин А

Отдых

Много жидкости для увлажнения организма после лихорадки и пота

Приглушенный свет, чтобы облегчить боль в глазах

Какие осложнения может вызвать корь

Чаще всего проблемы возникают у детей в возрасте до 5 лет и взрослых старше 20 лет. Они могут включать в себя:

Ушные инфекции. Это очень распространенное осложнение, вызванное бактериями. Иногда эти ушные инфекции вызывают необратимую потерю слуха.

Бронхит, ларингит или круп. Часто вирус кори вызывает воспаление голосового аппарата или бронхов, дыхательных путей к легким.

Диарея. Менее 1 из каждых 10 человек, больных корью, заболевают диареей.

Пневмония. Вы можете получить тяжелую инфекцию легких.

Энцефалит - инфекция головного мозга, которая может вызвать глухоту и повреждение головного мозга. Заболевает примерно 1 из 1000 человек, больных корью. Вы можете заразиться им сразу или через несколько месяцев после заражения.

Проблемы с беременностью, такие как низкий вес при рождении, преждевременные роды или даже смерть матери.

Подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) - очень редкое осложнение, которое у некоторых людей развивается через 7–10 лет после перенесенной кори. SSPE поражает центральную нервную систему и приводит к летальному исходу.

Профилактика кори

Безусловно, лучший способ предотвратить заражение - это вакцинироваться. Обычно делают прививку, которая защищает от кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) - такая вакцина эффективна на 97% после получения двух доз. Первую обычно делают в возрасте от 12 до 15 месяцев, вторую - в возрасте от 4 до 6 лет.

Вакцина безопасна для большинства людей, но ее не рекомендуют делать беременным, людям с ослабленным иммунитетом, людям с лейкемией или туберкулезом, аллергикам.

Также помогают снизить риск обычные меры безопасности: