Лікарі назвали симптоми проблем з печінкою: ви могли не звернути на них уваги

У світі існує понад 100 різноманітних захворювань печінки. Вони мають різні причини, у тому числі: інфекційні хвороби, велику кількість алкоголю, ліки, заборонених наркотиків чи токсинів, рак чи ожиріння.

Ранні ознаки пошкодження печінки

Різні захворювання мають різні процеси та симптоми, але більшість із них ушкоджують печінку однаково. Існують гострі процеси та хронічні.

Іноді пошкодження печінки або навіть печінкова недостатність та пов'язані з нею симптоми протікають гостро або розвиваються швидко. Це може статися, якщо ви приймаєте занадто багато ацетамінофену або інших ліків. Трав'яні добавки, віруси та аутоімунні захворювання також можуть стати причиною цього.

Але в більшості випадків захворювання печінки та печінкова недостатність мають хронічний характер. Це означає, що вони відбуваються поступово, оскільки печінка поступово ушкоджується. У цьому випадку симптоми можуть проявлятися поступово.

Ранні симптоми ви можете не помітити або не зрозуміти, з чим пов'язане погіршення самопочуття.

Наприклад:

Біль в животі

Відсутність почуття голоду

Втома або нестача енергії

Діарея

Ви можете просто почуватися хворим чи хворим і не знати причин.

Інші симптоми хвороби печінки

Жовтяниця. У міру того, як печінка стає більш пошкодженою, ви можете помітити більш явні ознаки. Ваша шкіра може виглядати жовтою разом із білками очей. Лікарі називають це жовтяницею.

Це відбувається, коли в червоних кров'яних тільцях накопичується занадто багато жовтої речовини, яку називають білірубіном. У нормі печінка виводить білірубін. Але пошкоджена печінка не може впоратися із цим завданням, тому рівень підвищується.

Сверблячка шкіри. Якщо у вас тривалі проблеми з печінкою, ви можете відчувати свербіж. Це відбувається, навіть якщо у вас немає висипу або чогось ще на шкірі. Сверблячка може заважати вам спати, і він тримається, навіть якщо почухати.

Здутий живіт (асцит). Якщо печінка пошкоджена. Це може блокувати приплив крові до печінки та підвищувати тиск у кровоносних судинах навколо неї. Через це рідина просочується і накопичується у животі. Рідини та набряків може бути небагато чи багато.

Ваш живіт може стати більшим, і пупок може виштовхнутися. Іноді асцит інфікується та потребує застосування антибіотиків. Якщо зайвої рідини багато і її нікуди подіти, можливо, вам доведеться злити її через трубку.

Опухлі ноги чи кісточки. У деяких людей набрякають ноги та кісточки через скупчення рідини. Можливо, варто їсти менше солі або приймати ліки, які змушують вас частіше мочитися.

Блідий кал та темна сеча. Ваша печінка є причиною того, що здорові фекалії виглядають коричневими. Коричневий колір обумовлений солями жовчних кислот, що виробляються печінкою. Якщо ваша печінка не виробляє жовч нормально або її відтік заблокований, колір фекалій буде блідим, як колір глини.

Втома та розгубленість. Багато людей із захворюваннями печінки страждають від хронічної втоми. Це може статися через накопичення токсинів, оскільки ваша печінка не очищає їх належним чином.

Накопичення токсинів в організмі та кровотоку також може вплинути на функцію мозку. Ви можете плутатись або вам буде важко зосередитися.

Нудота та блювання. Якщо у вас захворювання печінки, ваш шлунок може засмутитися на ранній стадії. У міру того, як захворювання та пошкодження печінки продовжуються, підвищений рівень токсинів може посилити ситуацію.

Затяжна нудота чи блювання часто є ознакою проблем із печінкою. Якщо у вас відмовила печінка, у вас також може бути кров у блюванні або калі.

Легко виникають синці чи кровотечі. Якщо у вас порушена печінка, ви можете помітити, що у вас найчастіше з'являються синці. Якщо у вас поріз або кровотеча з носа, вона може не зупинитися так, як має бути. Хоча люди із запущеними захворюваннями печінки схильні до кровотеч, вони також схильні до утворення тромбів.

Павутинки. У вас можуть з'явитись червоні сліди від кровоносних судин під шкірою, схожі на павутину. Лікарі називають їх павутинними невусами. Вони часто виникають на щоках, носі та шиї. Одне дослідження на людях, які були алкоголіками, показало, що це очевидна ознака проблем із печінкою.

Люди з цими павукоподібними мітками долоні часто червоніють (долонної еритеми). Плямисті червоні долоні - ще один симптом занедбаного захворювання печінки.