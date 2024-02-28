Як відновити втрачені документи на автомобіль: інструкція

Як відновити втрачені документи на автомобіль

Відповідно до постанови Кабміну, для відновлення втраченого або викраденого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС.

Для відновлення документа потрібні:

паспорт

ідентифікаційний номер

довідка з поліції (якщо авто було викрадене)

Якщо у вас немає паспорта громадянина України, спочатку необхідно його відновити, а тоді звертатися до сервісного центру МВС.

Також зазначимо, що якщо у власника авто нема паспорта України, він може надати один із наступних документів:

посвідка на постійне проживання

посвідка на тимчасове проживання

посвідчення біженця

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист

У разі відсутності в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка.

Вартість послуги складає орієнтовно 605 грн - сюди входить ціна самої послуги та бланку свідоцтва. Нові документи видають у день звернення у сервісний центр.

Контакти всіх сервісних центрів МВС можна дізнатись за цим посиланням.