Як вибрати сухофрукти без шкоди здоров'ю: поради дієтолога

Дуже часто сухофрукти при виготовленні обробляють хімічними речовинами, для привабливого вигляду та захисту від комах. Внаслідок цього можливі проблеми з мікрофлорою кишечника. Однак є дієві способи, як обрати хороші сухофрукти.

Про те, як обрати сухофрукти, щоб не нашкодити здоров'ю, розповіла нутриціолог Марія Повниця у своєму Instagram.

Колір

Занадто яскравий колір сухофруктів свідчить про хімічну обробку. Зате якісні сухофрукти дуже часто мають непривабливий вигляд, вони темні та зморщені.

Запах

У якісних сухофруктів має бути природній запах, не інакше.Продукт з різким запахом бензину чи будь-яким іншим, краще не брати.

Вигляд

Фініки краще взяти з кісточками, а родзинки та чорнослив з плодоніжками. Таким чином плоди зберігають свої корисні властивості. Також важливо звертати увагу на те, щоб ягідки родзинок між собою не злипались.

Пакування

У магазині краще брати сухофрукти у прозорому пакуванні, тоді можна відразу оцінити колір та блиск.

Користь сухофруктів

Сухофрукти вважаються натуральним джерелом вітамінів і мікроелементів в будь-який час року. Вони містять вітаміни А і групи B, високу концентрацію глюкози, фруктози, клітковину, магній, кальцій. Такий хімічний склад робить їх надзвичайно корисними для здоров’я серцево-судинної та центральної нервової системи, допомагає поліпшити стан нігтів, волосся і кісток, стимулює роботу кишечника.