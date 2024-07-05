Як вибрати сонцезахисний одяг, який буде надійно захищати шкіру влітку

Переваги сонцезахисного одягу

Багато брендів пропонують одяг від сонця в будь-якій продукції, від купальників і головних уборів до повсякденного одягу.

Дерматолог Кім Ніколс розповів, що одяг - це єдина найефективніша форма захисту від сонця.

Одяг із захистом від ультрафіолетового випромінювання забезпечує кращий захист, ніж будь-який сонцезахисний крем.

Якщо ви не прихильник повторного нанесення сонцезахисного крему, то одяг - це єдиний вибір. Все тому, що рівень захисту залишається незмінним протягом дня, і немає потреби повторно наносити кожні дві години крем.

Якщо ви регулярно наносите сонцезахисний крем, то він швидко закінчується, тоді як сонцезахисний одяг може прослужити вам роками, залежно від його зносу.

Що означає UPF

UPF (фактор захисту від ультрафіолету) - це рівень захисту, який забезпечує сонцезахисний одяг.

Рівень UPF для одягу вимірюється на чотирьох різних рівнях: UPF 15, UPF 30, UPF 50 і UPF 50+.

Одяг з UPF 15 блокує 93,3% УФ-випромінювання, одяг із UPF 30 блокує 96,7%, а UPF 50 або вище - 98%.

Експерт радить обирати одяг із UPF не менше 30, щоб забезпечити достатній захист від сонця.

Якщо на одяг прикріплено UPF, це означає, що тканину перевірено в лабораторії та визначено, наскільки вона ефективна як захисний шар.

Як вибрати сонцезахисний одяг

Сонцезахисний одяг перевіряється в лабораторії для визначення UPF, і більшість країн використовують міжнародні критерії ASTM для визначення рівня захисту.

Дерматолог зазначив, що синтетичні матеріали краще захищають від ультрафіолету, ніж натуральні. Наприклад, нейлон або поліестер, як правило, захищають від сонця, тоді як натуральні волокна, такі як бавовна або льон, зазвичай потребують обробки хімічними речовинами, щоб досягти ефективного рівня захисту від сонця.

Навіть одяг, який не має маркування UPF, може захищати від сонця. Наприклад, пара темних джинсів може дати вам майже повний захист від сонця.

Товсті та темні тканини краще захищають, ніж тонкі світлі. Вибілена бавовна мало захищає, тоді як чорний вельвет блокує більше УФ-випромінювання.

Як довго діє захист від сонця

Все залежить від того, як був створений захист від сонця. Наприклад, якщо до тканини було додано хімікат або барвник, щоб зробити її сонцезахисною, з часом це може повільно вимиватися з одягу, тоді як надщільне плетіння, яке використовується для захисту від сонця, прослужить довше.

Якщо на одязі є хімічна обробка захисту від сонця, то на етикетці може бути зазначено, як довго вона триватиме. Як правило, ви можете очікувати, що хімічна обробка буде триматись від 30 до 40 прань.