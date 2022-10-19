Як вибрати ліхтарик для дому, щоб завжди мати світло: врахуйте ці нюанси при купівлі

Українців попередили до тимчасових відключень світла, тому варто запастися альтернативними джерелами. Такими можуть стати свічки, сірники, ліхтарики.

Як обрати хороший ліхтарик, який довго служитиме і добре світитиме - читайте нижче в Styler.

Визначте ціль використання

Як би дивно це не звучало, але ліхтарики можуть мати різне призначення. Залежно від того, для яких цілей він вам потрібен, залежить його конструкція, а відповідно і ціна.

Універсальний

Такі ліхтарики є компактними та, як правило, ручні. Саме такі найчастіше використовують в разі відключення електрики. Яскравість універсального ліхтарика рідко перевищує 30 люмен.

Ціна на такий може варіюватися від 200 до 1000 гривень і залежить від комплектації та потужності.

Ліхтар для туризму

Зовні він нагадує універсальний, проте має ширший перелік опцій.

По-перше, є більш габаритним. По-друге, він володіє більшою енергомісткістю та довшим часом роботи. По-третє, ліхтар для туризму відрізняється різноманітністю налаштувань. Наприклад, у туристичних ліхтариках регулюється ступінь яскравості.

Туристичні ліхтарики стартують в ціні від 350 і можуть сягати 2000 гривень.

Туристичний ліхтар (фото: rozetka.com.ua)

Тактичні ліхтарики

Тактичні ліхтарі оснащують кнопкою моментального включення, тому ви зможете швидко його увімкнути. Для них характерний високий ступінь яскравості - від 300 і більше люмен, і вузький діапазон спрямованості променя.

Тактичні ліхтарі в ціновому питанні не відрізняються від універсального, тому стартують від 200 гривень.

Тактичний ліхтарик (фото: rozetka.com.ua)

Кемпінговий ліхтарик

Він створений для кругового освітлення кемпінгу, намету, будмайданчика і тому подібних об'єктів. Він так само чудово освітлить кімнату. Перевагами кемпінгового ліхтаря є розсіяне світло і широкий промінь.

При виборі кемпінгового ліхтарика перевірте його потужність та час автономної роботи. Від цього також і залежатиме ціна. До речі, за туристичний ліхтарик ви заплатите від 300 до 900 гривень.

Кемпінговий ліхтарик (фото: rozetka.com.ua)

Важливі технічні характеристики

Тип живлення

Це дуже важливий показник, адже безпосередньо він впливає на час автономної роботи. Невеликі ліхтарики працюють від батарейок, найпотужніші - від вбудованих акумуляторів. Обирайте той вид, який буде для вас оптимальним.

Спосіб зарядки

У зв'язку з відключеннями світла важливо врахувати цей момент. Батарейки треба тільки міняти, акумулятор можна під'єднати до електромережі або USB. Є й такі, що заряджаються від сонячної енергії.

Головне - переконайтеся, щоб ліхтар не заряджався від електроенергії, бо в такому разі він не принесе користі, а лише додаткові клопоти.

Кількість режимів роботи

У найпростіших моделях все просто: увімкнений та вимкнений. Чим дорожче і функціональніше ліхтарик, тим режимів більше. Наприклад, стробоскоп, енергоощадження, розсіяне світло та інші.

Матеріал корпусу

Найдешевший і найпоширеніший варіант - це пластик. Корпус для туристичних або тактичних ліхтарів можуть виготовити з алюмінію або поєднання металу і гуми, пластика.

Нестандартним рішенням є парафін. Такі ліхтарики імітують свічки та використовуються як нічники.

Обираємо джерело світла

У сучасних ліхтариках роль основного джерела світла виконує світлодіод. Він може бути один або їх встановлять декілька як єдине джерело світла.

Світлова потужність світлодіодів вимірюється в люменах і буває різною залежно від цілі використання ліхтарика.

Компактні міські ліхтарики видають світловий потік на рівні 10-40 люмен. Туристичні та налобні ліхтарі дають світла на рівні 41-100 люмен. Це є середній показник і його цілком достатньо для домашнього використання.

Моделі зі світловим потоком 100-250 люмен створюються під конкретні професійні завдання, тому навряд чи вам знадобиться саме такий. А для максимального підсвічування вибирайте найпотужніші ліхтарики - близько 500 люмен.

Чи варто обирати лампу розжарювання?

Лампи розжарювання перетворюють мало енергії в тепло, служать недовго, погано переносять механічні дії та на додачу споживають багато електроенергії.

Серед переваг можна відзначити порівняно низьку вартість, і простоту використання.

Криптонова лампа виграє по компактності та дешевизні. Ксенонова лампа за характеристиками нагадує попередній варіант. Галогенова лампа відрізняється більшою яскравістю світіння і тривалим терміном служби.