Як вибрати корисні та якісні овочі: поради професіоналів

Загальні правила вибору овочів

Обов'язково дивіться на зовнішній вигляд товару. У продукту не повинно бути пошкоджень та ознак зіпсованості. Бездоганний вигляд товару – теж не показник, тому що надто блискуча поверхня може бути результатом обробки спеціальними розчинами, які уповільнюють процес гниття.

Такій обробці зазвичай піддаються овочі, які везуть з інших країн – через тривале транспортування та зберігання. До складу спеціального розчину входить парафін, який, по суті, створює оболонку для плода і перекриває кисень. Крім того, овочі можуть обробляти антибіотиками, щоб позбавитися шкідливих мікроорганізмів.

Яскраві плоди, рівної форми та з глянцевим покриттям – зазвичай оброблені спеціальними засобами. Для їжі такі овочі не варто використовувати – вибирайте плоди середнього розміру, нерівної форми та без глянсової шкірки.

Як правильно вибирати різні овочі

Картопля. Найважливіший фактор – колір бульби. Він не має бути зеленим, це однозначно вказує на отруєння соланіном. Не варто вибирати й дуже велику картоплю - усередині такий овоч може виявитися гнилим. Якщо на бульбі багато дрібних дірочок – овочем уже харчувався дрібний шкідник.

Огірки. Плоди мають бути твердими, особливо в районі плодоніжки. Якщо огірок м'який, він може швидко зіпсуватися навіть у холодильнику. Жовті огірки ті, які були зірвані вже дуже давно, вони не годяться. Непридатні для їжі й плоди без зернят усередині.

Якісний огірок яскраво-зеленого кольору з тонкою шкіркою, матового кольору з тонкими шипами. Така шкірка легко чіпляється нігтем. Якщо берете огірок у плівці або упаковці, слідкуйте, щоб плівка була герметичною та без конденсату.

Помідори. У якісних томатів тонка пружна шкірка і ніжна м'якоть. Чим товстіша шкірка, тим більша ймовірність, що вони були оброблені в процесі дозрівання. Гарні та яскраві помідори на смак зазвичай ніякі. Якщо помідор м'який, то він або перезрілий, або вже почався процес гниття.

У свіжого помідора плодоніжка зелена та пружна. Колір помідора – червоний або жовтий. А ось оранжево-червоних плодів варто уникати. Біла м'якоть і товсті прожилки говорять про велику кількість нітратів. Якщо такі томати потрапили до вас додому, складіть їх в миску і замочіть на годину в холодній воді.

Капуста. Качан повинен бути щільним, з тонким листям і рівним забарвленням. Темні плями вказують на капустяний грибок. Зазвичай він вражає овочі, які вирощували із застосуванням пестицидів. Мляві та підгнили листя вказують на те, що капусту довго зберігали. Зніміть пару листків і подивіться – якщо далі качан рівного яскравого відтінку, то можна купувати.

Кольорова капуста. Суцвіття такої капусти має бути щільним, усі гілочки повинні щільно прилягати одна до одної. На них не повинно бути бруду, нальоту, темних плям чи механічних ушкоджень. Якщо між суцвіттями багато листочків, це добре і вказує на соковитість овочів.

Морква. Візьміть овоч у руки та стисніть, він має бути твердим. Не беріть овочі великого розміру, швидше за все, без спеціальних добрив вони не досягли б таких розмірів. Вибирайте плоди середнього розміру, з твердою гладкою шкіркою оранжевого кольору. Не повинно бути проростання, зелених або темних плям. Темні плями – процес гниття вже розпочався.

Болгарський перець. Забарвлення перцю має бути яскравим, рівномірним і насиченим. Блідий перець – результат тривалого зберігання чи порушення технологій вирощування. Хвостик має бути зеленим. Якщо він сухий – його неправильно зберігали або надто довго тримали на складах. Не купуйте перець без плодоніжки, її могли видалити спеціально, щоб приховати факт псування плода.

Цибуля. Цибулина має бути важкою. Якщо овоч занадто легкий, але при цьому великий - він усередині сухий чи порожній. На шкірці не повинно бути пошкоджень чи плям, видимих ознак присутності комах.

Поверхня цибулі має бути суха, тверда і чиста. Якщо ви збираєтеся зберігати цибулю довго, то не вибирайте для цього червоні сорти – вони псуються швидше.

Салат. Його дуже багато сортів та видів і найпопулярніший – латук листовий або качаний, Айсберг, Баттерхед та Лолло Росса. Листовий латук зберігає свіжість трохи більш як 12 годин, тому купити його свіжим складно. Можна вирощувати самостійно.

Листя салату має бути ніжно-зеленого кольору, пружинисті, а головка - середнього розміру та симетричної форми. У Лолло Росса - оригінальні червоні кінчики листя та світло-зелена розетка-основа. Якщо листя червоного кольору – салат перезрів і його купувати не варто.