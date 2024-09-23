Як вибрати ідеальні Apple Watch для себе: корисні поради

Вибір відповідних Apple Watch може здатися складним, особливо з різноманітністю моделей та функцій на ринку. При виборі важливо враховувати свої потреби, будь то спортивні цілі, відстеження здоров'я або просто зручність у повсякденному житті.

Про те, як вибрати ідеальні Apple Watch, що відповідають вашим очікуванням та способу життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Чи варто купувати Apple Watch?

Apple Watch - найкращий смарт-годинник для користувачів iPhone. Багато смарт-годинників краще за Apple Watch для хардкорних спортсменів, навіть з моделями Ultra в асортименті. Але інший годинник не дотягує, коли справа стосується продуктивності, функцій безпеки, управління розумним будинком та взаємодії з іншими пристроями та службами Apple.

За своєю природою пристрої, що носяться, є неймовірно персональними - і ви не отримаєте переваг Apple Watch, якщо не будете носити їх регулярно.

Перш ніж почати розмірковувати про те, яку модель Apple Watch вам слід придбати, витратьте хвилину, щоб з'ясувати, який розмір і матеріал ремінця найкраще підійдуть вашому зап'ястю.

Годинник SE і Series випускається у двох розмірах. SE випускаються у розмірах 40 мм і 44 мм, а Series 7, 8 та 9 - 41 мм та 45 мм. Нова Series 10 знову збільшує розмір до 42 мм та 46 мм. Більші моделі краще читаються, а дрібніші зручніші для людей з тонкими зап'ястями.

Apple Watch Ultra був представлений в 2022 році як новий міцний годинник на ринку (фото: The Verge)

І SE, і Series мають алюмінієві корпуси, але Series 10 тепер випускаються з титану. Більшості людей підійде алюміній, але якщо ви незграбні або дуже активні, вам сподобається додаткова міцність, пропонована нержавіючою сталлю або титаном.

Вам також може просто сподобатися зовнішній вигляд - і це справедливо, оскільки годинник - це персональний технічний пристрій. Просто будьте готові заплатити за це на кількасот доларів більше.

Що стосується ремінців, то рекомендується нейлонова спортивна петля, так як це самий повітропроникний варіант, з найпростішою застібкою і менш дратівливий, ніж силіконові варіанти, що відмінно підходить для чутливої шкіри.

Ultra і Ultra 2 випускаються в одному розмірі - 49 мм - і з титановими корпусами. Вони також поставляються зі своїми власними спеціальними ремінцями: trail loop, alpine loop та ocean loop. Як випливає з їх назв, вони призначені для бігунів, туристів і дайверів, але ви можете вибрати той, який вам більше до вподоби.

Всі ремінці Ultra підходять для будь-якого годинника Series 44 мм або 45 мм, а Ultra сумісний з будь-яким ремінцем Apple Watch 44 мм або 45 мм.

У новій серії 10 нержавіючу сталь замінює полірований титан (фото: The Verge)

Apple Watch Series, SE чи Ultra?

Цього року Series 10 - скромніше оновлення. Воно в першу чергу спрямоване на те, щоб зробити годинник зручнішим, додавши більший ширококутний OLED-дисплей. Якщо ви оновлюєтеся зі старої моделі, ви напевно помітите, що можете бачити більше із зап'ястя.

Динаміки тепер відтворюють музику та подкасти, а ізоляція голосу під час дзвінків була покращена. Доданий датчик глибини та температури води, що робить його найкращим компаньйоном для водних видів спорту. Швидка зарядка також була суттєво покращена.

Що стосується здоров'я, Apple впровадила в годинники функцію виявлення апное уві сні, схвалену FDA, поряд із Series 9 та Ultra 2.

Друге покоління Apple Watch SE рекомендується молодим людям і тим, хто вперше купує розумний годинник. Якщо ви оновлюєтеся з більш ранньої моделі Apple Watch, хочете постійно увімкнений дисплей або більш досконале відстеження здоров'я, вам слід розглянути Series 10.

А якщо вам потрібен найяскравіший екран, найкраща міцність та час автономної роботи, а також ще більш просунуті фітнес-функції, рекомендується Ultra 2.

Series 10 - флагманський смарт-годинник Apple. У порівнянні з попередніми моделями, вони отримали найшвидший процесор, швидку зарядку, більший дисплей і всі новітні датчики.

Ціни починаються від 399 доларів за версію 42 мм та від 429 доларів за версію 46 мм. Додавання підключення LTE додасть до ціни 100 доларів плюс те, що ваш оператор стягує за цю послугу. Ціни починаються від 699 доларів за моделі з полірованого титану.

Друге покоління SE має задню панель із нейлонового композиту, що допомагає заощадити 30 доларів у порівнянні з ціною оригіналу.

Дисплей також трохи менший в обох розмірах SE. Він починається з 249 доларів за 40 мм та 279 доларів за 44 мм. Додавання LTE додасть додаткові 50 доларів на додаток до зборів вашого оператора.

Датчик серцевого ритму SE, як і раніше, здатний видавати оповіщення про аномальний серцевий ритм. Прямо зараз функції SpO2 від Apple обмежені вибірковими перевірками.

З цією інформацією ви мало що можете зробити, і, на відміну від ЕКГ, вона очищається тільки для загальних цілей підтримки здоров'я. Він не зможе замінити пульсоксиметр на кінчику пальця і ви ніколи не повинні використовувати його таким чином.

Основна мета датчика ЕКГ - виявлення миготливої аритмії, і якщо ваш лікар виписав вам довідку про хороший стан здоров'я, ви, швидше за все, скористаєтеся цією функцією лише один чи два рази.

Однак є деякі ситуації, коли Series 10 є найкращим вибором, наприклад, якщо вам потрібен постійно увімкнений дисплей або вам потрібно мати найновіше і краще. Найбільший ширококутний OLED-дисплей також забезпечує набагато кращу читаність для людей з поганим зором.

Це також найкращий вибір, якщо у вас є проблеми з серцем або ви схильні до більш високого ризику розвитку миготливої аритмії. Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути апное уві сні, вам також знадобиться Series 9, 10 або Ultra 2 для доступу до цієї функції.

Ultra 2 в даний час займає лінійку як преміальний смарт-годинник Apple. Вони візуально відрізняються від Series і SE - і за 49 мм є найбільшими з них. Мало того, вони мають підвищену міцність, водонепроникність і піднятий краєм для захисту плоского дисплея.

Вони також мають додатковий датчик температури та глибини води для дайверів, три мікрофони та два динаміки, які включають сирену. У них також є кнопка дії, яку можна запрограмувати на різні опції, призупинення тренувань та включення сирени.

За 799 доларів це найдорожчі Apple Watch, але кожна модель оснащена можливістю LTE. Якщо у вас Ultra і ви запитуєте, чи варто вам оновитися до Ultra 2, відповідь - ні.

Якщо вас важливий найвищий пріоритет - час роботи від батареї, то найкращим вибором буде Ultra. В ході тестування було отримано до 60 години без включеного режиму низького енергоспоживання. Однак, якщо ви використовуєте близько години GPS-відстеження на день або приймаєте дзвінки, ви, швидше за все, протримаєтеся близько двох днів.

Це також найкращий вибір, якщо ви часто ходите в походи, пірнаєте або бігаєте стежками.

Ви не перевершите жодну з Ultra за часом роботи від батареї, але ви можете продовжити час роботи батареї на Series 4 або пізніших моделях за допомогою режиму низького енергоспоживання. Ви навіть можете відстежувати сон із увімкненим режимом низького енергоспоживання, хоча він відключить фонові датчики стану здоров'я.

Із Series 10 Apple також покращила швидку зарядку. За офіційними оцінками ви можете отримати від 0 до 80 відсотків за 30 хвилин. Просто переконайтеся, що ви використовуєте правильні аксесуари для заряджання.

Якщо у вас маленькі зап'ястя, вам, можливо, варто вибрати Series 10, так як вони мають швидку зарядку і зручніше носити їх протягом тривалого часу.

Крім того, якщо ви з тих, хто цінує перспективність, апаратне забезпечення Series 10 зможе підтримувати нові функції протягом тривалого часу завдяки новому процесору. Ось чому людям, які люблять свій годинник і хочуть оновитися з Series 4 або більше старої моделі, також слід вибрати Series 10.

Якщо ви вже звикли носити годинник щодня, ви отримаєте від нього більше користі, оскільки SE - це швидше пристрій-шлюз, а Ultra - надмірність для середньостатичної людини.