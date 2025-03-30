Як ви руйнуєте свій дім, самі того не знаючи: 8 небезпечних звичок

Підтримка будинку в хорошому стані потребує не лише фінансових вкладень, а й правильної експлуатації. Навіть якщо ви регулярно виконуєте всі необхідні ремонтні роботи та доглядаєте за оселею, деякі звички можуть поступово її руйнувати.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Lifehacker розповідає про вісім поширених помилок, які можуть призвести до значних витрат на ремонт у майбутньому.

Занадто часте використання бомб для ванни

Ароматні та барвисті бомбочки для ванни можуть створювати приємну атмосферу, але водночас вони псують сантехніку. Вони містять олії, ароматизатори, блискітки та солі, які з часом осідають у трубах, створюючи засмічення.

Якщо використовувати їх часто, доведеться викликати сантехніка значно раніше, ніж ви очікували. Краще замінити їх на натуральні добавки, такі як ефірні олії чи морська сіль без додаткових домішок.

Використання хімічних засобів для прочищення труб

Якщо ваша каналізація часто засмічується, використання агресивних засобів для її прочищення лише погіршить ситуацію. Більшість хімічних розчинів виділяють тепло, яке може деформувати пластикові труби та пошкодити металеві.

Якщо проблема повторюється регулярно, варто з’ясувати її причину та застосувати профілактичні методи очищення. Найкращим рішенням стане звернення до сантехніка або встановлення сітки для фільтрації сміття.

Якщо змив забився, то краще його прочистити, ніж використати агресивну хімію (фото: Freepik.com)

Фарбування гнилої деревини

Деревина, яка почала гнити, не стане міцнішою після нанесення фарби, а навпаки - процес лише прискориться. Фарба закриває вологу всередині матеріалу, що створює ідеальне середовище для розвитку грибка та подальшого руйнування.

Замість того, щоб приховувати проблему, потрібно знайти її причину, усунути джерело вологи та замінити пошкоджені елементи. Лише після цього можна приступати до фарбування.

Змивання серветок у туалет

Багато виробників позначають вологі серветки як "змивні", але це лише маркетинговий хід. Насправді вони не розчиняються у воді так, як туалетний папір, і можуть спричиняти серйозні засмічення.

Також небезпечно змивати в унітаз харчові відходи, котячий наповнювач та інші предмети, що не розкладаються швидко. Щоб уникнути проблем із каналізацією, змивайте лише туалетний папір.

Фарбування цегли

Фарбування цегляних стін може виглядати естетично, але цей матеріал потребує "дихання". Фарба закриває пори цегли, затримуючи вологу, що призводить до її руйнування, утворення грибка та відшарування фарби.

Це особливо критично для зовнішніх стін, але навіть усередині приміщення проблема може розвиватися поступово. Якщо фарбування неминуче, використовуйте спеціальні засоби для кладки та ретельно готуйте поверхню перед нанесенням фарби.

Фарбування цегли здається естетичним, але воно псує стіни (фото: Freepik.com)

Використання невідповідних мийних засобів

Деякі засоби для чищення, які здаються універсальними, можуть пошкодити поверхні у вашому будинку.

Наприклад, оцет - це слабка кислота, яка руйнує натуральний камінь, дерев’яні покриття та гумові ущільнювачі у пральних і посудомийних машинах. Відбілювач також може спричиняти корозію металевих поверхонь і руйнувати захисні покриття меблів. Перед використанням засобу завжди перевіряйте, чи він безпечний для конкретного матеріалу.

Нехтування підмітанням підлоги

Якщо ви не прибираєте підлогу щодня, невидимі частинки пилу та бруду можуть поступово її псувати. Дрібний абразивний пил діє як наждачний папір, залишаючи мікроподряпини на паркеті та ламінаті. Згодом покриття тьмяніє, втрачає свій вигляд, а деревина може почати руйнуватися.

Підмітання підлоги - це питання не лише гігієни, але й збереження матеріалів (фото: Freepik.com)

Вирощування в'юнких рослин на фасаді

Зелені рослини, що обплітають стіни будинку, можуть виглядати казково, але насправді вони завдають серйозної шкоди. Корені в’юнків проникають у тріщини в стінах, розширюючи їх і дозволяючи волозі проникати всередину.

Вони також можуть руйнувати тинькування та сприяти появі грибка. Якщо вам подобається зелень на фасаді, краще використовувати спеціальні конструкції для її підтримки, щоб вона не контактувала безпосередньо зі стінами.

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