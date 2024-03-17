Як вгамувати внутрішнього критика: якими є причини його появи та вплив на наше життя

Як припинити критикувати себе

Людина не може бути ідеальною та постійно робить якісь помилки, але ми всі живемо вперше і на нас щодня впливає мільйон факторів зовні, особливо в останні 2 роки.

Часто люди говорять про себе подібне:

"Я жахлива людина"

"Схоже, що я просто всіх вдало обманюю, але насправді я не така вже й розумна"

"Я невдаха, тому у мене знову нічого не вийшло"

"Я ледар і ніколи не досягну успіху"

"Таку людину, як я, ніхто ніколи не полюбить".

Ці фрази навіть читати важко. Голос в голові, який їх вимовляє, звучить несподівано впевнено. У моменти розпачу дуже легко повірити, що всі ці жорсткі слова та самозвинувачення - правда.

Він завжди слідкує за тим, що ми робимо

У внутрішнього критика насправді достатньо благородна ціль: він дивиться за тим, щоб наша самооцінка була збалансованою. Але якщо він отримує занадто багато влади, то стає не помічником, а ворогом.

Внутрішня критика допомагає нам добиватись своїх цілей та перевершувати власні очікування, проте, якщо її стає забагато, це демотивує та паралізує нас. Складно залишатись креативною та впертою людиною, якщо за плечем стоїть той, хто принижує тебе за будь-яку дію.

Він може говорити словами наших знайомих

Прислухайтесь: чий це голос каже, що ви гірше за інших? Може це бабуся, яка постійно порівнювала вас з однокласниками? Чи батько, який не вмів хвалити та казати теплі слова?

Нам може здаватись, що внутрішній критик правий, бо він повторює те, що ми вже чули від значущих людей із нашого життя. Але в цій жорстокості немає правди.

Внутрішній критик - це не друг

Критика може набувати різних форм, а сам критик є дуже спритним у підборі образ та негативних оцінок. Але ці образи не витримують перевірки реальністю. Кожен з нас може робити дурні або злі вчинки, проте ми не стаємо дурнями чи злодіями через них.

Тож наступного разу, коли ви почуєте у своїй голові голос, який каже: "Ти гірше за інших", уявіть, що б ви сказали чужій людині, яка такими словами ображає вашого друга.