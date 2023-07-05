Ці 4 перевірені способи легко допоможуть вам уникнути імпульсивних покупок

Визначте причину таких покупок

Імпульсивні покупки ми завжди робимо з якоїсь причини. Це може бути стрес, переживання, смуток, спроба відволіктися від проблем. Також часто ми робимо необдумані покупки, коли бачимо на ціннику слово "Акція" або "Пропозиція діє до".

Просто подумайте чи цей товар вам зараз потрібен. Люди бояться втратити вигідну пропозицію, тому часто хапають товар та одразу йдуть на касу. Якщо ви робите так, то зупиніться та задумайтесь.

Фіксуйте свої витрати

Фіксуючи свої витрати ви зрозумієте, скільки та на що витрачаєте та ймовірно переглянете необхідність якихось покупок.

Також не забувайте, що у вас обов'язкові платежі: комуналка, поповнення мобільного рахунку, оренда житла тощо.

Чітко сформуйте свої потреби й можливості, але не обмежуйте себе. Виділіть, наприклад невелику частину від доходу на приємності й сміливо витрачайте їх.

До того ж перед походом в магазин можна написати список покупок та дотримуватись його, не беручи нічого зайвого.

Не чіпайте товар в магазині, якщо його немає в списку покупок. Коли ми беремо в руки щось бажане, тоді важче повернути його й попрощатися, бо зʼявляється відчуття, наче ми віддаємо своє.

Спробуйте не купувати річ одразу

Перед тим, як купувати щось залиште час для роздумів, приблизно 1-3 дні. Якщо бажання купити нікуди не зникло - значить вам ця річ потрібна. В іншому випадку вам вдалось уникнути імпульсивної покупки та зберегти свої гроші.

Виділіть окремі дні для покупок

Якщо ви ж дуже любите робити різні покупки та вам тяжко встояти перед спокусою, то визначте дні, в які ходитимете на шопінг.

Привчивши себе до конкретного графіка покупок, ви рідше витрачатиметесь на щось спонтанне.