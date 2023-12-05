UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як українським біженцям отримати іпотеку на житло у Британії

Як українцям отримати дозвіл на іпотеку в Британії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Наразі велика кількість українців перебувають у Великій Британії і декому вже вдалося влаштувати там своє життя, том купівля житла стане гарним варіантом, щоб залишитися в цій країні.

А про те, як українцям отримати іпотеку в Британії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Як українцям отримати дозвіл на іпотеку у Великій Британії 

Велика кількість українських переселенців обрала Британію, як країну для нового життя, оскільки вона має спонсорську програму. Тобто, будь-яка людина або родина переглянувши вашу особисту анкету може запропонувати вам безоплатне житло у себе на невизначений період. 

Так, ця програма активна й досі, тому той, хто бажає поїхати з України до Британії все ще має змогу знайти собі спонсора.

Але деякі біженці, наприклад, вже вирішили залишитися в Британії та мають намір придбати там житло. І насправді отримати іпотеку в чужій країні - цілком можливо. 

"Ми подавали заявку і знайшли кредитора, який погодився дати нам кредит. Але вже є українці, які повністю пройшли цей шлях та вже мають житло у власності в Британії та все це за спонсорською візою на три роки", - розповіла Ольга з власного досвіду. 

Також блогерка каже, що на цей час два банки видають кредит за спонсорською візою: HSBS та BARCLEY. Але бажано мати кошти на перший внесок у розмірі 25% від вартості житла, хоча може бути і менше. Все залежить від доходу та кредитно рейтингу. 

Кредит видається на 10-20 років і це теж вираховується індивідуально від доходу людини. Також дуже важливо мати легальні кошти з беззаперечними документами або, хоча б, щоб вони полежали на рахунку в Британії, як мінімум, 6 місяців. 

Але найважливіше - це знайти гарного юриста-нотаріуса, адже саме від їхньої стратегії та оформлення документів, залежить більша частина успіху.

Раніше ми розповідали про те, які країни хочуть залишити якомога більше українців після війни і чому.

Також читайте наш матеріал про те, що українці відповіли, чи варто дозволити чоловікам виїзд за кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News