ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як українські артисти оживляють творчість Павла Тичини (відео)

Вівторок 23 січня 2024 18:23
UA EN RU
Як українські артисти оживляють творчість Павла Тичини (відео) Як сучасні артисти відроджують творчіть Павла Тичини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Павло Тичина - видатний український поет, він подарував нам яскраву та символічну поезію, яка живе і сьогодні.

РБК-Україна (проект Styler) показує вам, як сучасні артисти відтворюють поезію Тичини у своїй творчості.

Артем Пивоваров

Артем є одним з тих ідейних артистів, які вигадують особливі проекти та втілюють їх у життя. Одним з таких є “Твої вірші, мої ноти”, в рамках якого співак накладає на музику вірші українських поетів. Пивоваров випустив два треки, на вірші Тичини "Арфами, арфами" разом з Євгеном Хмарою та Павлом Шильком.

Також Артем записав дуетну пісню на вірш Павла "Там у тополі" разом з Настею Каменських.

А мета його проекту - показати, наскільки талановитими були наші предки та наскільки яскравий слід вони залишили в українській культурі. А ось Павло Тичина залишив сильний відбиток.

Олена Кравець

У рамках проекту "Слухай" Олена записала аудіоверсію вірша Тичини "Ви знаєте, як липа шелестить" і подарувала українцям можливість почути його творчість у новому обрамленні.

Ахтем Сеїтаблаєв

З нагоди Дня народження поета у 2022 році режисер Ахтем Сеітаблаєв озвучив відомий вірш Тичини "Блакить мою душу обвіяла" та оживив його творчість у сучасності.

Сестри Тельнюк

Сестри записали відео, де співають пісню на вірш “Арфами, арфами” і це звучить дуже ніжно й талановито та дозволяє творчості видатного поета зазвучати з українським колоритом.

Раніше ми розповідали, як молодь відроджує творчість Стуса, Симоненка, Костенко та інших видатних поетів.

Також читайте наш матеріал про те, що з'явився оригінальний текст відомого вірша Тичини, який радянська цензура переписала під себе.

Читайте РБК-Україна в Google News
зірки поэзия Павло Тычина
NEWS
Був у полоні. Хто такий Іван Федоров, який очолить Запорізьку ОВА
Був у полоні. Хто такий Іван Федоров, який очолить Запорізьку ОВА