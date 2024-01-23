Як українські артисти оживляють творчість Павла Тичини (відео)
Павло Тичина - видатний український поет, він подарував нам яскраву та символічну поезію, яка живе і сьогодні.
РБК-Україна (проект Styler) показує вам, як сучасні артисти відтворюють поезію Тичини у своїй творчості.
Артем Пивоваров
Артем є одним з тих ідейних артистів, які вигадують особливі проекти та втілюють їх у життя. Одним з таких є “Твої вірші, мої ноти”, в рамках якого співак накладає на музику вірші українських поетів. Пивоваров випустив два треки, на вірші Тичини "Арфами, арфами" разом з Євгеном Хмарою та Павлом Шильком.
Також Артем записав дуетну пісню на вірш Павла "Там у тополі" разом з Настею Каменських.
А мета його проекту - показати, наскільки талановитими були наші предки та наскільки яскравий слід вони залишили в українській культурі. А ось Павло Тичина залишив сильний відбиток.
Олена Кравець
У рамках проекту "Слухай" Олена записала аудіоверсію вірша Тичини "Ви знаєте, як липа шелестить" і подарувала українцям можливість почути його творчість у новому обрамленні.
Ахтем Сеїтаблаєв
З нагоди Дня народження поета у 2022 році режисер Ахтем Сеітаблаєв озвучив відомий вірш Тичини "Блакить мою душу обвіяла" та оживив його творчість у сучасності.
Сестри Тельнюк
Сестри записали відео, де співають пісню на вірш “Арфами, арфами” і це звучить дуже ніжно й талановито та дозволяє творчості видатного поета зазвучати з українським колоритом.
Раніше ми розповідали, як молодь відроджує творчість Стуса, Симоненка, Костенко та інших видатних поетів.
Також читайте наш матеріал про те, що з'явився оригінальний текст відомого вірша Тичини, який радянська цензура переписала під себе.