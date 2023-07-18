Як в Україні отримати ваучер на безкоштовне навчання і кому він дається

Переселенці та ветерани війни в Україні зможуть отримати ваучер на безкоштовне навчання у навчальних закладах.

Як це зробити цим категоріям населення - читайте у матеріалі Styler.

Що потрібно знати

Ваучери доступні, зокрема, для перепідготовки за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра з іншої спеціальності, спеціалізацію або підвищення кваліфікації.

Хто може отримати ваучер

Ваучер на навчання може бути виданий у тому числі внутрішньо переміщеним особам та ветеранам, якщо вони:

не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні

не отримували ваучер раніше

не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування у разі безробіття

мають професійну (професійно-технічну), професійну вищу або вищу освіту

Сума ваучера на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) складає 26 840 грн, отримати його можуть особи віком від 45 років.

Завдяки ваучеру можливе навчання за 123 професіями та спеціальностями. Щоб здобути ваучер, потрібно мати професійну (професійно-технічну), професійну вищу або вищу освіту, мати відповідні документи та не бути зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітний.

Усі бажаючі можуть заповнити заявку на сайті. Термін обробки запитів становить до трьох робочих днів.