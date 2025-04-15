Як туристи втрачають купу грошей: 7 поширених помилок, що спустошують гаманці

Оплата комісій за міжнародні транзакції

Одна з найпоширеніших помилок - це сплата комісій за міжнародні транзакції на кредитній картці. Вони зазвичай становлять близько 3% від кожної покупки. Якщо ви часто подорожуєте, варто оформити картку без такої комісії. Перед поїздкою краще дізнатися в банку, чи діє така комісія, щоб уникнути сюрпризів. Порівняйте кілька карток та оберіть найвигіднішу.

Відсутність готівки в місцевій валюті

Часто туристи прибувають у країну без готівки, сподіваючись зняти її з банкомата. Але в багатьох ситуаціях гроші можуть знадобитися відразу: таксі, чайові в готелі або покупка дрібниць. Зняти кошти в аеропорту можна, але комісії зазвичай високі. Краще обміняти валюту ще вдома через банк. Для початку поїздки рекомендується мати від 100 до 300 доларів у місцевій валюті.

Обмін валюти в першому ж кіоску

Багато туристів обмінюють гроші одразу в аеропорту, де курс зазвичай найневигідніший. Обмінні пункти в аеропортах можуть додатково стягувати комісію до 14% понад офіційний курс. Краще дочекатися можливості зняти готівку з банкомату в центрі міста. Якщо обираєте обмін, уникайте туристичних зон. Дослідження заздалегідь допоможе знайти вигідніші умови.

Часті зняття невеликих сум із банкомата

Знімати по трохи - не найкраща стратегія. Адже за кожну операцію стягується комісія від банкомату та вашого банку. Рекомендується знімати одразу більшу суму та зберігати її у безпечному місці. Але не забувайте про безпеку - уникайте темних вулиць і сумнівних автоматів. Краще користуватися банкоматами всередині банків або супермаркетів.

Часто знімати невеликі суми з банкоматів - хибна стратегія (фото: Pixabay.com)

Невміння рахувати курс обміну

Щоб уникнути необдуманих витрат, варто розуміти, скільки коштує товар у доларах. Незнання курсу часто призводить до надмірних витрат. Перед поїздкою можна потренуватися "перекладати" ціни у звичну валюту. Наприклад: "Ця піца обійдеться мені в 10 доларів". Це допоможе краще орієнтуватися у вартості товарів за кордоном.

Оплата карткою у валюті країни проживання

Інколи термінал запитує, в якій валюті бажаєте оплатити - місцевій чи домашній. Обирати долари чи євро, здається зручним, але це невигідно. Така "динамічна конвертація" має високі додаткові збори. Завжди обирайте оплату в місцевій валюті. Таким чином ви платите за курсом вашого банку, а не за завищеним курсом терміналу.

Ігнорування витрат на мобільний зв’язок

Роумінг може коштувати дуже дорого, особливо при використанні мобільного інтернету. Важливо заздалегідь подбати про зв’язок - купити місцеву SIM-карту або підключити міжнародний тариф. Wi-Fi не завжди доступний і безпечний. Неплановані витрати на телефон можуть зіпсувати враження від відпустки. Дослідіть варіанти перед поїздкою.