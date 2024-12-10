Як святково прикрасити двір та будинок до Різдва та Нового року

Фасад будинку як новорічний витвір мистецтва

Фасад - це перше, що бачать ваші гості, тому його декор варто продумати ретельно. Використовуйте проектори для створення світлових малюнків на стінах – сніжинок, зірок чи ялинок. Додайте декоративні вінки на вікна або балкони, прикрашені стрічками, шишками та маленькими дзвониками.

Якщо є можливість, встановіть святкові фігури, наприклад, оленів, сніговиків чи сани, які підсвічуються. Вхідні двері також можна оздобити світловою гірляндою або вінком, щоб вони виглядали святково й гостинно.

Світлові гірлянди

Гірлянди - це головний елемент для оформлення фасаду будинку. Встановіть їх уздовж даху, вікон і карнизів, створюючи сяючі лінії, що підкреслюють архітектуру. Для дерев у дворі використовуйте спеціальні водонепроникні світлові шнури, які можна обмотати навколо стовбурів і гілок.

Ви також можете прикрасити огорожу чи кущі світлодіодними сітками, що легко закріплюються й виглядають ефектно. Різнокольорове світло підійде для веселого дизайну, тоді як теплі білі вогники додадуть елегантності.

Гірлянди - основа святкового декору на дворі (фото: Freepik.com)

Прикрашаємо паркан і ворота

Паркан і ворота - важлива частина загального дизайну. Прикрасьте їх штучними ялинковими гілками, закріпивши на них іграшки чи великі банти. Ви також можете використовувати спеціальні новорічні ліхтарі, які кріпляться до стовпів паркану.

Для додаткового ефекту підвісьте маленькі світлодіодні фігурки або дзвіночки на ворота. Якщо ваш паркан досить високий, його можна обвити гірляндами, які будуть створювати святковий ефект увечері.

Святкові дерева у дворі

Навіть без снігу ваш двір може виглядати зимовою казкою, якщо прикрасити дерева. Обгорніть стовбури та гілки гірляндами, а для більшого ефекту додайте штучний сніг або декоративні кульки. Маленькі дерева чи кущі можна прикрасити так, ніби це мініатюрні ялинки.

Використовуйте світлові фігури чи ліхтарі, які створюють ілюзію казкових персонажів серед дерев. Якщо у вас є ялинка на подвір’ї, прикрасьте її так, щоб вона стала центром уваги.

Прикрашення дерев створює новорічний настрій (фото: Pixabay.com)

Декор доріжок і зон для відпочинку

Стежки та доріжки у дворі також можуть стати частиною декору. Встановіть уздовж них світлодіодні лампи чи ліхтарі у вигляді новорічних персонажів. Для більш святкової атмосфери розкидайте штучний сніг або розмістіть декоративні сани та коробки, що імітують подарунки.

Зона для відпочинку, якщо така є, може бути прикрашена великими ліхтарями з теплим світлом і новорічними подушками. Це додасть затишку й створить місце для фотографій на пам’ять.

Зона для фотографій

Зробіть у дворі спеціальну зону для фотографій, яка стане улюбленим місцем для ваших гостей. Використовуйте декоративний фон, наприклад, тканину із зимовими принтами, та додайте штучний сніг.

Поставте поруч святкові фігури - сніговика, оленів чи новорічну ялинку. Така зона створить особливий настрій і залишить незабутні враження.