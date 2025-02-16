Як стилізувати звичайний сірий костюм: Анастасія Цимбалару показала модний прийом

Як носить брючний костюм Анастасія Цимбалару

Акторка слідкує за модними трендами й часто показує у своєму блозі цікаві образи на щодень. Цього разу вона продемонструвала, як можна обіграти звичайний костюм сірого кольору в смужку, що складається з піджака в стилі оверсайз і прямих штанів.



Анастасія Цимбалару показала новий образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Щоб підкреслити діловий стиль, актриса одягла білу сорочку, яку вона заправила в штани. Доповнити лук вона вирішила підтяжками контрастного кольору.



Цимбалару продемонструвала, як носити костюм (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Також вона вибрала незвичне взуття під костюм - замість традиційних туфель або ботильйонів Цимбалару одягла сірі кросівки й білі шкарпетки, таким чином створивши більш розслаблений лук.



Актриса доповнила строгий костюм кросівками (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Також строгі штани можна носити із затишним светром або футболкою з принтом. Доповніть образ кедами або черевиками на платформі, щоб надати йому неформального, але стильного вигляду.



Анастасія Цимбалару показала, як можна змішувати стилі (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Як ще можна носити діловий костюм і кросівки

Класичний костюм із білими кросівками

Щоб створити стильний і мінімалістичний образ, поєднуйте класичний брючний костюм (наприклад, темно-синій або чорний) з білими кросівками. Це класичне поєднання має свіжий і сучасний вигляд, при цьому не перевантажує образ. Такий стиль можна носити як для роботи, так і на прогулянку.

Незвичні костюми з яскравими кросівками

Якщо ви хочете додати трохи яскравості в образ, виберіть костюм з цікавим принтом або яскравим кольором (наприклад, червоний або жовтий) і поєднуйте його з кросівками, які будуть контрастувати з костюмом. Наприклад, яскраві кросівки з принтом або кислотні відтінки зроблять ваш лук ще більш стильним і сміливим.

Укорочені штани й кросівки

Якщо хочете створити ще більш модний і стильний образ, виберіть брючний костюм з укороченими штанами. Цей стиль дає змогу підкреслити кросівки та зробити акцент на взутті. Укорочені штани ідеально підходять для того, щоб показати стильні кросівки, додаючи образу легкості та динамічності.



Цимбалару показала стильний прийом (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)