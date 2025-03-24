Як не стати жертвою шахраїв на AliExpress: корисні поради

Що таке AliExpress?

AliExpress - це онлайн-платформа B2C, яка продає товари, в основному вироблені в Китаї, покупцям по всьому світу. Цей маркетплейс є роздрібним підрозділом Alibaba і орієнтований насамперед на кінцевих споживачів.

На відміну від Alibaba, яка працює за моделлю B2B і займається оптовими продажами, AliExpress дає змогу невеликим китайським компаніям і виробникам продавати товари безпосередньо покупцям.

Як працює AliExpress?

AliExpress працює за схожим принципом з eBay. Платформа не виробляє товари самостійно, а надає незалежним малим бізнесам і фабрикам у Китаї можливість розміщувати і продавати свою продукцію безпосередньо клієнтам по всьому світу.

На AliExpress товари продаються "як є" - без можливості кастомізації або нанесення особистих брендів. На відміну від Alibaba, де встановлені мінімальні обсяги замовлень, на AliExpress можна придбати навіть один товар.

Усі покупки здійснюються відповідно до представлених у картці товару опису та фотографій. Запросити безкоштовний зразок для перевірки якості неможливо. Однак одна з головних переваг майданчика - низькі ціни на більшість товарів порівняно з іншими світовими ритейлерами.

Наскільки безпечний AliExpress?

На AliExpress товари продаються строго за вказаними в картці параметрами. Однак покупці можуть покладатися тільки на фотографії та опис, що дає недобросовісним продавцям можливість продавати неякісні товари, які не відповідають заявленим характеристикам.

Щоб захистити клієнтів від шахраїв, AliExpress пропонує програму захисту покупців. Вона передбачає:

Повне повернення коштів, якщо замовлення не було доставлено. Якщо товар не прибув або його доставка затримується понад обіцяний продавцем термін, можна оформити повернення. У разі схвалення гроші повернуться протягом 15 днів.

Часткове або повне повернення коштів за невідповідність товару опису. Якщо товар відрізняється від заявленого в описі або його доставка не відповідає обіцяному, покупець має два варіанти: повернути товар і отримати повне повернення коштів або залишити його і отримати часткову компенсацію.

Як працює захист покупців AliExpress?

Спочатку рекомендується зв'язатися з продавцем, щоб спробувати врегулювати проблему безпосередньо.

Якщо домовитися не вдалося, покупець може звернутися до служби підтримки AliExpress і повідомити про проблему із замовленням. Продавцю дадуть можливість виправити ситуацію.

Якщо продавець не реагує, можна відкрити суперечку через платформу.

Якщо продавець повністю ігнорує суперечку, AliExpress автоматично повертає гроші покупцеві.

Якщо продавець відповідає, представник AliExpress виступає в ролі медіатора, аналізує ситуацію і приймає рішення.

Якщо рішення винесено на користь покупця, гроші повертаються протягом 15 днів.

Програма захисту покупців допомагає уникнути шахрайства та отримання товарів низької якості. Хоча процес суперечок може зайняти деякий час, покупці в більшості випадків отримують надійний захист своїх інтересів.

Хто може купувати на AliExpress?

Купувати на AliExpress може будь-яка людина або компанія, за винятком громадян материкового Китаю, які повинні користуватися іншим маркетплейсом. У плані кількості замовлень немає обмежень - користувачі можуть купувати товари як в одиничних екземплярах, так і оптом.

Процес купівлі на AliExpress простий та інтуїтивно зрозумілий. Ось як зробити покупку безпечно:

Зареєструйтеся і підтвердіть обліковий запис

Знайдіть потрібний товар, вивчаючи асортимент

Порівняйте ціни та пропозиції різних продавців, щоб вибрати найкращий варіант

Ознайомтеся з відгуками і рейтингами, щоб переконатися в надійності продавця

Додайте товар у кошик і перейдіть до оформлення замовлення

Введіть платіжні дані (PayPal, кредитна картка) і вкажіть адресу доставки.

Плюси та мінуси покупок на AliExpress

Переваги:

Низькі ціни, часто нижчі, ніж у інших ритейлерів

Немає мінімальної кількості замовлення, що знижує стартові витрати

Надійна програма захисту покупців, що зменшує ризик шахрайства

Величезний вибір товарів від безлічі продавців.

Недоліки:

Товари продаються "як є", без можливості кастомізації

Мінімальний контроль якості, оскільки продавцем може стати практично будь-яка людина або компанія

Реальні товари можуть відрізнятися від представлених на сайті зображень.

6 порад щодо безпечних покупок на AliExpress

Хоча AliExpress пропонує надійну систему повернення коштів, користувачам варто вживати додаткових запобіжних заходів, щоб уникнути проблем.

Купуйте в надійних продавців

Відгуки та рейтинги продавців - простий спосіб оцінити, наскільки надійний продавець. Щоб знайти їх, перегляньте вкладку відгуків і перевірте кількість позитивних відгуків і рейтингів продавця. Справжні, надійні продавці мають багато позитивних відгуків від задоволених клієнтів і рейтинг 4 або вище.

Дивіться на кількість виконаних замовлень

Чим більше успішних продажів у продавця, тим нижча ймовірність проблем.

Перевіряйте гарантії продавця

Зверніть увагу на умови доставки, повернення та гарантії справжності товарів.

Оплачуйте тільки через AliExpress

Ніколи не відправляйте гроші безпосередньо на банківський рахунок продавця - це виключає вас із програми захисту покупців.

Не підтверджуйте отримання замовлення заздалегідь

Переконайтеся, що товар відповідає опису, перш ніж завершувати замовлення.

Остерігайтеся занадто привабливих пропозицій

AliExpress відомий низькими цінами, але якщо ви побачили iPhone за 10 доларів, найімовірніше, це не телефон, а чохол.

Доставка з AliExpress

Більшість товарів відправляються з Китаю, хоча іноді можна вибрати доставку з місцевих складів. Вартість і терміни залежать від методу доставки: швидша доставка обійдеться дорожче.

Доставка може зайняти від 2 тижнів до 2 місяців залежно від місця розташування. Міжнародні перевезення вимагають часу, тому варто враховувати можливі затримки.