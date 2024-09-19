Як стати патронатною родиною: покрокова інструкція від Фонду Ріната Ахметова

"П’ятеро дітей, які були у нас під патронатом, усиновлені родинами. Дев’ять дітей повернулися до біологічних родин. Одна дитина, що мала інвалідність, була влаштована в реабілітаційний центр", - говорить Юлія.

Сімейний патронат - це одна з форм влаштування дитини, у якої немає батьків або вони перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть виховувати її. Завдяки патронату дитина продовжує зростати саме в умовах родини.

В Україні про цю форму опіки почали говорити ще у 2009 році. Під час повномасштабної війни цей варіант підтримки набув великого значення. Раніше діти, які втратили батьків, одразу потрапляли виключно до інституційних закладів. Зараз період, необхідний для вирішення подальшої долі, вони можуть жити у патронатній родині, і це позитивно позначається на їх майбутньому.

Програма “Сирітству – ні!” Фонду Ріната Ахметова вже понад 19 років надає інформаційну підтримку щодо всіх варіантів сімейного влаштування дитини. Завдяки їй вже понад 10 тисяч дітей виховуються у сім’ях. Спеціально для Фонду керівниця служби соціального супроводження Шевченківського районного в місті Києві центру соціальних служб Юлія Нагацька відповіла на найбільш розповсюджені питання про патронат.

Що таке патронатний вихователь?

Це людина, яка разом зі своєю родиною забезпечує догляд, виховання та реабілітацію дітей у себе вдома, пояснює Юлія Нагацька. А ще, це робота - соціальна послуга, за яку держава передбачила:

Заробітну плату;

Офіційне працевлаштування;

Страхові внески;

Консультації та психологічну підтримку спеціалістів;

На дітей також є виплати. Причому, є низка ситуацій, в яких базовий розмір грошового забезпечення збільшується.

Варто розуміти, що патронатний вихователь — це робота, яка виключає підробіток, адже важливо, щоб людина постійно могла бути поруч із дитиною.

Чи можу я стати патронатним вихователем?

Так, якщо ви повнолітній громадянин чи громадянка України, маєте досвід виховання дитини та житлові умови для того, щоб надавати такі послуги.

Юлія Нагацька додає, що у вашій історії життя не має бути таких сторінок, як позбавлення батьківських прав, судимість, перебування на обліку у психоневрологічному чи наркологічному диспансерах. Також цю роботу не довірять, якщо є шкідливі звички.

Всі члени майбутньої патронатної сім’ї повинні погодитись на таку діяльність. Крім цього, у родині має бути повнолітній член сім'ї (чоловік, дружина, син, донька), готовий допомагати у роботі. І вихователь, і його помічник мають пройти навчання, підкреслює програма “Сирітству – ні!” Фонду Ріната Ахметова.

Скільки дітей може бути одночасно у патронатного вихователя?

Кількість дітей залежить від умов для проживання, особливостей догляду, виховання та реабілітації кожної дитини — усе це зазначено у договорі про патронат.

З 24 лютого 2022 року в Україні введено режим воєнного стану. На цей період дозволено влаштовувати до сім’ї патронатного вихователя дітей, які не є рідними братами та сестрами або не виховувались в одній сім’ї. Чисельність влаштованих дітей, які не є членами однієї сім’ї, не може перевищувати 5 осіб, зазначає Юлія Нагацька.

Як довго діти перебувають у патронатній сім'ї?

В середньому — від 1 до 3 місяців, на практиці — не більше, ніж до 6 місяців.

Які обов'язки у патронатного вихователя?

Насамперед він має робити все те саме, що кожна людина робить для своїх біологічних дітей. Тобто, доглядати, виховувати, піклуватися про моральний і фізичний стан. А ще створювати належні умови для проживання, навчання та всебічного розвитку.

Також вихователь має:

представляти в рамках своїх повноважень інтереси дитини у відповідних установах та організаціях;

взаємодіяти з працівниками служби у справах дітей, бути членом міждисциплінарної команди фахівців, яка допомагає дитині, та здійснювати заходи, передбачені індивідуальним планом соціального захисту дитини;

співпрацювати з батьками або законними представниками дитини, щоб допомогти їм подолати складні життєві обставини;

стати посередниками між дитиною і її біологічними батьками чи усиновлювачами, прийомними батьками;

підготувати дитину до повернення в біологічну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.

На думку патронатної виховательки Юлії Тарасенко, одним з найскладніших моментів, що переживає кожен патронатний вихователь, є прив’язаність до дітей. Особливо складно розлучатися з маленькими дітками, до яких прикипаєш всім серцем і душею.

"Ми всі стикаємося з цим. Але попереду буде ще дуже багато родин, складних дитячих доль, дітей, які розраховуватимуть на вашу підтримку та турботу. І лише час і досвід дають нам сили відпускати дітей з легким серцем", - говорить вона.

Як стати патронатним вихователем?

Перший крок — звернутися до центру надання соціальних послуг або іншої установи, що надає в територіальній громаді соціальні послуги (далі - "соціальний заклад"), зазначає Юлія Нагацька.

Перелік потрібних документів:

Заява про намір стати патронатним вихователем;

заява про згоду на влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя від усіх членів сім’ї, а також осіб, які з ним проживають, в тому числі біологічних дітей, якщо вони досягли такого віку та розвитку, що можуть цю згоду висловити;

висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі, добровільного помічника та осіб, які живуть разом з ним, складені за спеціальною формою;

довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, кандидата у патронатні вихователі та членів сім’ї, які досягли 14-річного віку і мешкають разом з ним;

а також копії:

паспортів кандидата у патронатні вихователі та помічника;

паспорта іноземця або посвідки на постійне проживання, що посвідчує особу без громадянства;

свідоцтва про шлюб або іншого документа, що підтверджує родинні стосунки або сімейні відносини кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника;

документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Курси та договір

На другому етапі, за словами Юлії Нагацької, Служба реєструє документи та перевіряє їх. А ще - надсилає запит на оцінку сімейної ситуації та житлово-побутових умов сім’ї кандидата у патронатні вихователі.

Якщо кандидат у патронатні вихователі та його помічник пройшли первинний відбір, служба протягом 5 робочих днів спрямовує їх на навчання. Воно триває два місяці.

По завершенню видається рекомендація. У разі відмови людині мають пояснити причини. У разі погодження кандидатури служба готує рішення органу опіки та піклування та проєкт договору про надання послуг з патронату над дитиною.

Патронатна вихователька Юлія Тарасенко не уявляє своє життя без цієї роботи і закликає небайдужих людей теж ставати патронатними вихователями.

"Нічого для дитини немає кращого, ніж рости в люблячій, турботливій родині. Ми є тією ланкою, яка веде долі дітей саме до щасливої родини й квітучого майбутнього", - переконана вона.

Висновки

Патронат - форма підтримки, яка має чимало переваг для дитини, зазначає програма “Сирітству – ні!” Фонду Ріната Ахметова. Адже родина — це природне середовище для людини, яка ще немає достатнього життєвого досвіду і необхідних для виживання навичок. Саме родина забезпечує індивідуальний підхід, краще розуміє характер і потреби хлопчика чи дівчинки. Завдяки цьому у дитини закладається база для формування стійких відносин і різнопланового розвитку у майбутньому.