Як спілкуватися з рідними під час свят, щоб не посваритися

Чому святкові дні такі "конфліктно небезпечні" для родини

Причина знаходиться у високих очікуваннях, які ми часто маємо стосовно цього періоду: що все пройде спокійно та казково, що старі конфлікти якось самі забудуться, що родичі будуть поводитися не так, як зазвичай. Може також відчуватися тиск, бо ж традиції вимагають радіти спільному часу з близькими.

До того ж під кінець року ми й так відчуваємо втому, а після інтенсивної передсвяткової підготовки сил зовсім не залишається. Все це разом дає атмосферу, сприятливу для сварок.

Тому до спілкування варто підготуватися і заздалегідь продумати: скільки часу і в якому форматі ви хотіли б провести з родиною на які теми спілкуватися як реагувати, якщо конфлікт все-таки виникне.

Бажано продумати список небезпечних тем, які ви будете оминати. До нього зазвичай входить релігія, політика, зовнішній вигляд інших людей, фінансові питання тощо. Ви можете заручитися підтримкою когось ще з родичів, аби ця людина теж допомогла вам нейтралізувати небезпечні теми.

Як спілкуватися з рідними під час свят (фото: Freepik)

Які теми можна вважати корисними для зближення

Першою будуть йти спільні та приємні спогади, можливо, про сімейні поїздки у минулому чи цікаві речі, які ви робили разом зі своїми членами родини. Можна також передивитися сімейні фото з минулих років. Це допоможе зануритися у спільний контекст та налаштуватися на те, що об'єднує вас з іншими членами родини.

Ви також можете говорити про традиції святкування зимових свят, які склалися у вашій родині:

пригадайте, як ви святкували Новий Рік, коли були дитиною, та запропонуйте родичам відродити якусь із тодішніх традицій.

розпитайте старших родичів, як святкували вони самі у дитинстві та молодості. Можете дізнатися багато цікавого про бабусю чи дідуся.

А ще можна разом зануритися у сімейну історію, обговорюючи те, ким були та як жили ваші предки, старше покоління зазвичай із задоволенням розказує про сімейне минуле, а для вас це може бути нагодою краще познайомитися зі своїми коренями. Можливо, ви успадкували від предків якусь особливу рису зовнішності чи характеру.

Поцікавтеся, чому ваша сім'я живе там, де живе, як зустрілися ваша бабуся з дідусем та як звали вашу прабабусю. Фотоальбоми зі старими знімками можуть стати у пригоді й тут.

Спілкуватися можна не тільки у великому сімейному колі, а й з окремими родичами, обираючи теми, які цікаві вам обом. Раптом ви вже давно хотіли дізнатися секретний рецепт пирога своєї тітоньки чи потребуєте поради кузина стосовно автомобіля?

Спробуйте створити невеликі "клуби за інтересами" серед членів родини. Так вам буде легше фокусуватися на безпечних темах та отримувати користь від спілкування з родичами.

Є ще одна тема, на яку ми часто не звертаємо уваги, проте вона дуже допомагає розтопити лід у спілкування - це вдячність. Тільки не формальне "дякую", а саме ті речі, за які ви дійсно відчуваєте цю емоцію.

Знайдіть та озвучте хоча б З речі, за які ви вдячні своїм родичам, та запропонуйте іншим членам сім'ї також розказати про те, за що вони відчувають вдячність. Така проста практика допоможе перевести увагу на приємні моменти та посилити зв'язок між вами.