Як спекти ідеальну паску на Великдень: 15 лайфхаків від досвідчених господинь

Підберіть правильний рецепт

Приготування будь-якої страви починається з ретельного вивчення рецепта.

Для того, щоб приготувати ідеальну паску, варто використати один із рецептів, який містить детальний опис приготування опари - щоб дріжджі "спрацювали" і паска була пухкою та ароматною.

Уникайте негативу та емоцій

Більшість господинь наголошують - паску не можна пекти у поганому настрої. До початку приготування необхідно привести до ладу не лише кухню, але і власні думки.

Під час роботи з опарою та тістом потрібно бути на позитиві - не сваритися і ні в якому разі не підвищувати голос.

Обирайте "живі" дріжджі

Найкраще для приготування пасок підходять так звані "живі" дріжджі - вологі й схожі на шматочок пластиліну.

Крім того, дріжджі мають бути свіжими - легко кришитися і пахнути молоком (з них тісто вийде м'яким, із крихітними бульбашками повітря).

Стежте за температурою

Для приготування паски варто використовувати продукти кімнатної температури (дістати їх з холодильника краще заздалегідь).

Крім того, дріжджове тісто не можна ставити поряд із відкритими вікнами, оскільки воно не любить протягів і холоду. Температура приміщення має бути комфортною не лише для вас, але і для тіста.

Не забудьте підготувати борошно

Аби тісто для паски вийшло "легким", борошно для нього обов'язково потрібно ретельно просіяти.

Крім того, коли ви формуватимете паски - не додавайте забагато борошна, щоб не "забити" тісто. Дехто навіть рекомендує використовувати замість "зайвого" борошна якісну олію.

Не бійтесь солодкого та жирів

Щоб збільшити термін придатності, свіжість та м'якість випічки, до складу паски радять додавати мед чи інвертний сироп (тримолін).

Крім того, що більше жирів (вершкового масла) та жовтків буде в тісті, тим довше паска зберігатиметься, залишаючись м'якою та свіжою. Це пов'язано з тим, що жири, спирти та цукор виконують роль консерванту (хоча завелика кількість цукру може викликати активне бродіння тіста - тоді випічка буде мати аромат дріжджів).

Працюйте руками

Вимішувати тісто для пасок кулінари радять лише руками.

Причому робити це потрібно досить довго - допоки тісто не почне з легкістю відставати від столу.

Експериментуйте з начинками

Щоб паска була ще смачнішою, в неї можна додавати не лише родзинки, але й сухофрукти, горіхи (мигдаль і фундук), цукати, дрібно порізану курагу чи цедру цитрусових.

Таку начинку можна попередньо замочити у цукровому сиропі з додаванням рому або коньяку (завдяки сиропу начинка не забиратиме вологу з тіста й воно буде більш пухким та м'яким).

Потурбуйтесь про зовнішній вигляд і аромат

Для того, щоб паска мала красивий золотистий відтінок, для її приготування найкраще обирати сільські яйця з темно-оранжевим жовтком. Можна таокж додати в тісто куркуму або шафранову настоянку (1 ч. л. меленого шафрану заливається 50 мл горілки, ця суміш накривається і настоюється впродовж декількох годин).

Щоб випічка була ароматною й апетитною, в тісто можна додати трохи ваніліну, розтертого в ступці, насіння кардамону, мускатного горіха або 2-3 ложки золотого рому.

Ретельно "прогрійте" опару

Аби опара добре піднялася, ємність з нею можна поставити в миску з теплою (але не гарячою) водою.

Зверху її потрібно накрити чистим рушником.

Зробіть свої паски рівними

Ще один секрет приготування паски полягає в тому, що в її центр варто увіткнути довгу дерев'яну шпажку. Це допоможе шапці паски піднятися рівно й не відхилятися в сторону.

Пізніше такий крок допоможе дізнатися, чи вже час вимикати духовку та виймати готову паску (якщо вона готова, вийнята з неї шпажка буде сухою та чистою).

Якщо шпажка ще "сира", а зверху паска починає підгоряти - прикрийте її змащеною олією фольгою.

Підготуйте духовку та форми

Розігріти духовку й змастити форми для випічки олією (навіть паперові) потрібно заздалегідь. На дно металевої форми краще застелити пергамент.

У нижню частину духовки можна також поставити миску з водою - тоді паски вийдуть більш ніжними.

Перевірте все двічі

Перед тим, як ставити паску в духовку, варто ще раз перечитати рецепт - аби точно знати, скільки часу потрібно на випікання (виходячи з температури духовки та маси сирого продукту).

Крім того, не можна ставити її в холодну чи недостатньо розігріту духовку, оскільки різка зміна температури може призвести до підгоряння паски (не варто також відкривати духовку у процесі випікання).

Не забудьте про глазур чи прикраси

Останній крок у приготуванні паски - прикрашання. Аби глазур не потріскалась (а випічка довше "тримала" вологу всередині), наносити її слід на ледь теплі, а то й зовсім холодні паски.

Лимонний сік додасть глазурі зі збитих білків і цукрової пудри нотку кислоти та блиск. Буряковий сік пофарбує глазур у рожевий колір, сік з лохини - у фіолетовий, а сік петрушки - у зелений.

Паски можна прикрасити також візерунками з розтопленого шоколаду, різноманітними посипками, цукатами, марципановими фігурками та навіть живими квітами.

Потурбуйтесь про зберігання пасок до свята

Досвічені кулінари радять - щоб паски краще збереглися до самого Великодня, після приготування, охолодження та декорування їх слід ретельно загорнути у папір для випічки (у крайньому разі - підійде чистий рушник або паперовий пакет).