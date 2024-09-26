Як скинути вагу після 50 років: 7 ефективних порад

Щоб схуднути в будь-якому віці, потрібні цілеспрямованість і наполегливість, але втрата ваги після 50 років часто пов’язана з певними труднощами. Якщо ви перебуваєте в цій віковій групі, скинути кілограми зараз не так легко, як у минулому.

Як схуднути після 50 років - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому після 50 років важко скинути вагу?

Коли ви старієте, ваше тіло має тенденцію утримувати менше м’язової маси. Проблема полягає в тому, що чиста м’язова маса спалює калорії та впливає на ваш метаболізм.

"Коли у вас менше сухої м’язової маси, вам потрібно менше калорій, щоб підтримувати свою вагу - ось тут і виникають труднощі", - розказав Мір Алі, доктор медичних наук.

Ваше харчування та звички також можуть ускладнити втрату ваги. Якщо ви їсте ту саму кількість, що й завжди, їжа, яку ви приймаєте, може з більшою ймовірністю відкладатися в жир, ніж використовуватися як енергія. Різноманітні інші фактори можуть впливати на вашу здатність схуднути, як-от гормональні зміни, життя після менопаузи та стан здоров’я, як-от гіпотиреоз, який може спричинити збільшення ваги.

Як схуднути після 50 років?

Робіть аеробні вправи

Аеробні вправи - ходьба, їзда на велосипеді, плавання тощо збільшують кількість спалених калорій.

Це означає, що ви можете спалити калорії навіть після тренування. За словами експертів, фізичні вправи також можуть опосередковано допомогти втраті ваги, сприяючи хорошому сну. Це може допомогти вам відновити сили та бути готовими до наступного тренування, а також знизити рівень стресу.

Спробуйте силові тренування

Підняття вагів та виконання вправ на опір можуть допомогти боротися з втратою м’язової маси. Не знаєте, з чого почати? Намагайтеся виконувати силові тренування принаймні двічі на тиждень для досягнення найкращих результатів.

Намагайтеся уникати оброблених продуктів

Це перевірена порада щодо схуднення для тих, хто хоче скинути зайві кілограми. Дослідження показують, що в тих, хто споживає ультраоброблені продукти, більший відсоток жиру в організмі. Ультраоброблена їжа також пов’язана з вищим ризиком кількох захворювань.

Вживайте більше білка

Відповідно до дослідження, опублікованого в Obesity, належне споживання білка під час харчування знижує ризик втрати сухої маси тіла і навіть може покращити якість решти вашого раціону. Рекомендується вживати від 1 до 1,5 грамів білку на кілограм ваги.

Знизьте рівень стресу

Звичайно, це легше сказати, ніж зробити, але стрес може протидіяти вашим цілям втрати ваги.

"Стрес часто призводить до інсулінорезистентності. Інсулін - важливий гормон, який може впливати на мозок, стимулюючи метаболізм після їжі, а також пригнічуючи апетит", - кажуть експерти.

Висипайтеся

Сон може підготувати вас до успіху в багатьох сферах вашого життя, включаючи зусилля по схудненню. Але брак сну також може працювати проти вас.

Зазвичай вважається, що брак сну викликає зміни в гормонах стресу, які сприяють апетиту.

Дорослим людям старше 60 років рекомендується спати від семи до дев’яти годин на добу.

Рахуйте свої кроки

Хоча немає точної кількості кроків на день, яка гарантовано призведе до втрати ваги, експерти зазвичай радять відстежувати кількість кроків, оскільки це простий спосіб побачити, наскільки ви були активними протягом дня чи тижня. Деякі дослідження підтримують використання цього підходу для підвищення щоденної активності та збільшення загальних витрат енергії.