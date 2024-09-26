Как сбросить вес после 50 лет: 7 эффективных советов

Чтобы похудеть в любом возрасте, нужны целеустремленность и упорство, но потеря веса после 50 лет часто связана с определенными трудностями. Если вы в этой возрастной группе, сбросить килограммы сейчас не так легко, как в прошлом.

Как похудеть после 50 лет - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему после 50 лет тяжело сбросить вес?

Когда вы стареете, ваше тело имеет тенденцию удерживать меньше мышечной массы. Проблема состоит в том, что чистая мышечная масса сжигает калории и влияет на ваш метаболизм.

"Когда у вас меньше сухой мышечной массы, вам нужно меньше калорий, чтобы поддерживать свой вес – вот здесь и возникают трудности", – рассказал Мир Али, доктор медицинских наук.

Ваше питание и привычки также могут усложнить потерю веса. Если вы едите то же количество, что и всегда, пища, которую вы принимаете, может с большей вероятностью откладываться в жир, чем использоваться как энергия. Различные другие факторы могут влиять на вашу способность похудеть, такие как гормональные изменения, жизнь после менопаузы и состояние здоровья, например гипотиреоз, который может вызвать увеличение веса.

Как похудеть после 50-ти лет?

Делайте аэробные упражнения

Аэробные упражнения – ходьба, езда на велосипеде, плавание и т.д. увеличивают количество сожженных калорий.

Это означает, что вы можете сжечь калории даже после тренировки. По словам экспертов, физические упражнения также могут косвенно помочь потере веса, способствуя хорошему сну. Это может помочь вам восстановить силы и быть готовыми к следующей тренировке, а также снизить уровень стресса.

Попробуйте силовые тренировки

Поднятие весов и выполнение упражнений на сопротивление могут помочь бороться с потерей мышечной массы. Не знаете, с чего начать? Старайтесь выполнять силовые тренировки по крайней мере дважды в неделю для достижения наилучших результатов.

Старайтесь избегать обработанных продуктов

Это проверенный совет по похудению для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Исследования показывают, что у потребляющих ультраобработанные продукты больший процент жира в организме. Ультраобработанная пища также связана с более высоким риском нескольких заболеваний.

Употребляйте больше белка

Согласно исследованию, опубликованному в Obesity, надлежащее потребление белка во время питания снижает риск потери сухой массы тела и даже может улучшить качество остального вашего рациона. Рекомендуется употреблять от 1 до 1,5 г белка на килограмм веса.

Снизьте уровень стресса

Конечно, это легче сказать, чем сделать, но стресс может противодействовать вашим целям потери веса.

"Стресс часто приводит к инсулинорезистентности. Инсулин – важный гормон, который может влиять на мозг, стимулируя метаболизм после еды, а также подавляя аппетит", – говорят эксперты.

Высыпайтесь

Сон может подготовить вас к успеху во многих областях вашей жизни, включая усилия по похудению. Но нехватка сна также может работать против вас.

Обычно считается, что нехватка сна вызывает изменения в гормонах стресса, способствующих аппетиту.

Взрослым людям старше 60 лет рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки.

Считайте свои шаги

Хотя нет точного количества шагов в день, которые гарантированно приведут к потере веса, эксперты обычно советуют отслеживать количество шагов, поскольку это простой способ увидеть, насколько вы были активны в течение дня или недели. Некоторые исследования поддерживают использование этого подхода для повышения ежедневной активности и увеличения общих затрат энергии.