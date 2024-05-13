Як швидко вилікувати нежить: 16 народних методів, які реально працюють

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Якість повітря

В цілому за якістю та складом повітря в оселі потрібно стежити завжди, адже від того, чим ми дихаємо, залежить і наше самопочуття, і працездатність, і здоров'я організму в цілому.

Коли ж людина хворіє, якість повітря особливо важлива, адже якщо воно буде, наприклад, занадто сухим, слизові можуть пересихати й закладеність носа лише погіршиться.

В цілому експерти рекомендують дотримуватися вологості повітря на рівні 40-60%. Для цього можна скористатись спеціальними зволожувачами повітря, або ж, навпаки, осушувачами.

"За зачиненими шторами" краще не хворіти (ілюстрація: pixabay.com)

Делікатне прочищення

Чим сильніший нежить, тим частіше варто делікатно прочищати ніс - видувати зайве у м'яку серветку (щоб не натерти обличчя), або ж під краном з водою.

Регулярне очищення носових пазух дозволить уникати накопичення слизу та зменшить імовірність стікання слизових виділень у нижні відділи дихальних шляхів.

Промивання

Якщо ніс суттєво закладено, рекомендують промивати його сольовими розчинами (покупними або ж зробленими власноруч). При цьому для дітей варто використовувати спеціальний відсмоктувач (аспіратор).

Для того, щоб приготувати необхідний сольовий розчин самостійно, можна у склянку теплої води (близько 240 мл) додати пів чайної ложки солі та щіпку соди.

Промивати ніс таким розчином варто 3-5 разів на день - до повного зникнення неприємних симптомів.

Інгаляції

Для полегшення дихання та боротьби з нежитю дехто використовує також інгаляції - як теплі (за допомогою інгаляторів, які генерують теплу пару, "над окропом" чи "над картоплею"), так і холодні (за допомогою небулайзерів).

Парові інгаляції можна робити з настоєм подорожника, мати-й-мачухи, соснових бруньок, евкаліпта, а також із сумішшю евкаліптової олії, вітаміну А, персикової або анісової олій.

У небулайзер замість спеціальних лікарських препаратів можна додавати натрію хлорид (фізрозчин), який допоможе розріджувати секрет слизової оболонки, зволожувати й очищувати дихальні шляхи від алергенів, мікроорганізмів і пилу.

Дихати гарячою парою просто над каструлею не варто (ілюстрація: pixabay.com)

Відвар трав і лікарських рослин

Якщо ви піклуєтесь про власне здоров'я й не хочете зайвий раз "труїти" організм медикаментами, можна зробити спеціальні "домашні" краплі від нежитю (що підійдуть і дітям, і дорослим).

Уникнути зайвого слизу в носовій порожнині допоможуть, зокрема, відвари трав і лікарських рослин - ромашки аптечної, шавлії, календули, звіробою чи евкаліпту.

Чайну ложку трави достатньо заварити у склянці окропу, настояти впродовж 20-30 хвилин і процідити.

Закапувати ніс таким розчином (по 3-5 крапель у кожен хід) радять тримаючи голову злегка нахиленою назад. Повторювати процедуру слід від трьох до п'яти разів на день.

Краплі з буряку та меду

Ще один рецепт крапель проти нежитю - буряк із медом.

Для того, щоб приготувати лікувальний розчин, спершу потрібно буряк натерти на дрібній тертці та віджати з нього сік. Якщо ви маєте соківницю (соковижималку), можна скористатись нею.

В отриманий буряковий сік потрібно додати мед у розрахунку: три частини соку на одну частину меду.

Отриману суміш (не холодну та без грудочок) слід закапувати по 3 краплі у кожну ніздрю тричі на день.

Алюмокалієві галуни (квасци)

Для закапування носових пазух можна використовувати також алюмокалієві галуни (або ж квасци). Їхній розчин має дезінфікуючі та обволікаючі властивості, зменшує запалення та вбиває бактерії.

В цілому галуни добре розчиняються у теплій воді у пропорції 1:10. Для боротьби з нежитю розчин квасців краще зробити "слабшим" - 1 чайну ложку (без гірки) на два стакани води (або ж пів чайних ложки - на один стакан).

Закапувати ніс найзручніше з піпетки (ілюстрація: pixabay.com)

Рясне пиття

Нежить - не самостійна хвороба, а лише симптом. Тому для його подолання організм має боротися із захворюванням. При цьому і дорослим, і дітям необхідно якомога більше пити.

Це може бути теплий чай або будь-який інший напій, що зігріє людину та підсилить кровообіг у носоглотці (внаслідок чого нежить почне відступати й дихати стане легше).

Якщо ж нічого гарячого під рукою немає, пийте якомога більше будь-якої рідини - навіть простої води. Це зробить слиз більш текучим (рідким) і не дасть "застоюватися" в носі, а його шар при цьому буде більш тонким.

Теплий душ

Прогріти організм і "розігнати" мокротиння допоможе гарячий (або ж теплий) душ.

Після такої водної процедури носове дихання швидко й суттєво полегшується - нежить відступає та зникає відчуття закладеності (принаймні на певний період часу).

Прогріті ноги

Під час будь-якої хвороби ноги людини мають бути сухими та теплими.

Водночас якщо у вас (чи у вашої дитини) сильний нежить або ж ви щойно сильно замерзли чи промокли, наприклад, під дощем - можна прогріти ноги у теплій ванночці та вдягти після цього теплі сухі шкарпетки.

Чи не найпопулярніший народний метод - пропарити ноги в гарячій воді із додаванням гірчиці, морської солі, ефірних олій (евкаліпт, м'ята тощо) або трав (ромашка, шавлія і т.ін.).

Ноги можуть замерзнути навіть влітку (ілюстрація: pixabay.com)

Компрес

Ще один спосіб боротьби з нежитю - теплий вологий компрес, прикладений до обличчя. Для цього можна використати невеликий рушник.

Такий спосіб може знизити біль, а також покращити дихання через ніс.

Круті яйця

Дехто для прогрівання носа використовує яйця, зварені вкруту.

Для цього два гарячих яйця загортають у чисту тканину чи хусточку й прикладають до носових пазух, допоки не остигнуть.

Сіль, гречка чи рис

Популярним "дідівським" методом прогрівання носової порожнини є також гаряча сіль (або ж гречана чи рисова крупа).

Для цього сіль (або одну із круп) необхідно прогріти (прокалити) на сковороді, після чого ретельно загорнути у кілька шарів тканини й прикладати до перенісся та носу.

Сіль для процедури краще обирати крупну (ілюстрація: pixabay.com)

Парафін

Інший метод прогрівання закладеного носу - із використанням чистого медичного парафіну.

Для проведення процедури його необхідно розігріти на водяній лазні (ні в якому разі не на відкритому вогні). Допоки він "тане" - приготувати марлеву серветку й скрутити її у 3-4 шари.

Коли і перше, і друге - готове, серветку потрібно просочити парафіном, покласти у поліетилен і загорнути у шматочок фланелі. Це - "компрес", який потрібно прикласти до носа.

Для повноцінного прогріття, процедуру варто повторити хоча б кілька разів.

Якщо робити так впродовж 15-20 хвилин перед нічним сном, ніс добре прогріється і зранку ви почуватиметесь значно краще.

Масаж

Полегшити самопочуття при нежитю допомагає також масаж обличчя - перенісся та носу - адже ніжне розтирання стимулює носові пазухи та очищає їх від зайвого слизу.

Для того, щоб нежить відступив якнайшвидше, експерти радять масажувати обличчя між бровами легкими погладжувальними рухами, після чого рухатись до скронь і ковзати великими пальцями від перенісся до щік.

Такий "комплекс" варто повторювати 3-5 разів за один "підхід" і щонайменше тричі на день.

"Правильний" сон

Якщо ви звикли спати на невеличкій та м'якій подушці, у період хвороби від цього неписаного правила варто дещо відступити. Йдеться про те, що при нежиті лікарі радять спати вище - на великій подушці.

Це дозволить носовим пазухам не "забиватись" слизом так сильно, а вам - дихати більш вільно.

На великій подушці спати з нежитю зручніше (ілюстрація: pixabay.com)