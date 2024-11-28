Як швидко та без нервів прибрати квартиру після вечірки

Після вечірки часто залишаються не лише теплі спогади, але й безлад, який може викликати стрес. Розлиті напої, крихти закусок та інші сліди веселощів треба усунути, і правильно організоване прибирання дозволить швидко повернути порядок у домі.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало ефективні поради, які допоможуть очистити поверхні житла від плям і бруду без зайвих зусиль.

Організуйте процес прибирання

Розпочніть з сортування завдань за пріоритетом: спочатку приберіть великі предмети, як посуд і сміття. Використовуйте великі сміттєві пакети для швидкого збирання залишків їжі та одноразового посуду.

Розділіть прибирання на зони, наприклад, кухня, вітальня, ванна кімната. Залучіть до процесу друзів або членів родини, якщо це можливо. Командна робота зробить процес приємнішим і швидшим.

Як прибрати розлиті напої

Швидко видаліть рідину з поверхні, використовуючи серветки або ганчірки, щоб уникнути вбирання. Для видалення липкості протріть пляму розчином мила або оцту з водою.

Якщо напій потрапив на текстиль або килим, використовуйте сухий порошок для чищення плям. Додатково скористайтеся пароочищувачем, щоб освіжити тканину. Уникайте агресивних засобів, які можуть пошкодити поверхні.

Боремося з жирними плямами від закусок

Жирні плями на поверхнях легко видалити засобами для миття посуду. Нанесіть засіб на губку, обробіть пляму, а потім змийте теплою водою. Для тканин або килимів змішайте соду з невеликою кількістю води до консистенції пасти, нанесіть і залиште на кілька хвилин, а потім змийте.

Уникайте тертя, щоб не пошкодити текстиль. Після видалення плям провітріть приміщення, щоб позбутися запаху жиру.

Після вечірки часто залишаються недоїдки різних страв (фото: Freepik.com)

Повертаємо блиск посуду

Після вечірки посуд часто буває у брудному стані. Замочіть келихи та тарілки у теплій воді з оцтом або лимонною кислотою, щоб легко видалити залишки їжі.

Для складних плям використовуйте содову пасту або спеціальні засоби для видалення вапняного нальоту. Вимитий посуд залиште на чистому рушнику для природного висихання. Це збереже його блиск і запобіжить розводам.

Як очистити меблі

Протирайте тверді поверхні м’якою ганчіркою з миючим засобом, щоб видалити плями і пил. Для оббивних меблів використовуйте пилосос із насадкою для текстилю. Для стійких плям на диванах або кріслах можна застосувати піну для чищення меблів.

Не забувайте перевіряти засіб на малопомітній ділянці тканини перед використанням. Завершіть очищення, освіживши тканину пароочищувачем або спеціальним ароматизатором.

Впорядкування декору та дрібниць

Після прибирання важливо розставити всі предмети на свої місця. Огляньте кімнати на наявність залишків декору: конфеті, серветок, дрібних прикрас. Якщо підлога була прикрашена килимами, обов’язково пропилососьте їх, щоб зібрати залишки сміття.

Освіжіть приміщення, запаливши ароматичну свічку або скориставшись ароматизатором. Такий фінальний штрих створить відчуття повної чистоти.

Вечірка залишає після себе багато сміття (фото: Freepik.com)

Релакс після прибирання

Не забувайте, що вечірка - це передусім про приємні емоції. Після завершення всіх робіт зробіть собі чашку чаю або кави. Перегляньте фотографії з вечірки, щоб пригадати приємні моменти.

Насолоджуйтесь результатом чистоти та спокою у вашому домі. Наступного разу можна розподілити обов’язки ще до початку свята, щоб уникнути зайвого стресу після нього.