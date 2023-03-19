Як швидко розварити горох на пюре чи суп без попереднього замочування: дуже простий спосіб

Гороховий суп і пюре - одні з улюблених страв у багатьох українців. Однак у деяких кулінарів є проблема з перетворенням гороху на м'яку консистенцію. У хід йдуть різні лайфхаки – від попереднього замочування на ніч до використання соди.

Однак є прості способи, які допоможуть приготувати смачну страву дуже швидко. Які саме – читайте у матеріалі нижче.

Як правильно варити горох

Перед варінням горох необхідно добре промити. Далі дуже важливо, щоб при закипанні вода в каструлі була на одному рівні з горохом або ледве покривала його.

Зменшуємо вогонь, накриваємо каструлю кришкою і варимо близько 15 хвилин. Коли частина води випарується, вливаємо в каструлю крижану воду. Води повинно бути рівно стільки, щоби вона просто покрила горох.

Варимо ще 15 хвилин під закритою кришкою, а потім знову додаємо трохи крижаної. Процедуру можна повторити ще кілька разів – до повного розм'якшення гороху.

На дві склянки гороху вам знадобиться тричі долити воду. Загалом на варіння гороху до консистенції пюре у вас піде близько години. Найважливіше - щоразу вода має ледве покривати горох у каструлі.

А як зварити суп?

Коли доливатимете воду втретє, разом з водою додайте в каструлю очищену і порізану крупними шматками картоплю. Поки картопля з горохом варитиметься, обсмажте на сковороді цибулю.

Потім дістаньте з каструлі картоплю, розімніть її виделкою і знову відправляйте в суп. Потім добре перемішайте, додайте цибулю, спеції, сіль і востаннє додайте трохи води. Через 15 хвилин ваша страва буде готовою.