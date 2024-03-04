Як швидко проростити насіння: ці поради стануть гарантією неймовірного врожаю

Як пророщувати насіння, аби був великий врожай

Перед тим, як сіяти насіння на розсаду, подбайте, аби усі умови, які гарантуватимуть вам сходи, було виконано. Є 3 важливі моменти.

Достатня кількість вологи. Ядро насінини знаходиться всередині, а тому дуже важливо, аби зовнішня оболонка не тільки розм'якшилася. "Напитися" водою має й саме ядро. Часом буває так, що насіння не дає паростків, адже банально пересихає. Не варто розводити "болото", але не шкодуйте води.

Як правильно вирощувати розсаду (фото: freepik.com)

Температурний режим. Після посіву вам потрібно створити оптимальні показники температур для всіх рослин. Цей фактор дуже впливає на "дружність" сходу. Створіть "температурний коридор" - тримайте показники на рівні від 20 до 25-27 градусів. Найкращий варіант - стабільна температура на рівні 22-25 градусів.

Склад ґрунту. Важливо пам'ятати, що насіння потрібно сіяти в рихлий та структурований ґрунт, він не має бути щільним. Слабенькі росточки ніяк не "проб'ються" на поверхню, якщо насіння буде знаходитися занадто глибоко, а земля буде твердою.

Як правильно поливати розсаду (фото: freepik.com)

Саме тому підготуйтеся до вирощування розсади заздалегідь. Не шкодуйте сил та часу, адже саме так ви зможете похвалитися не тільки чудовою розсадою, але й величезним врожаєм.