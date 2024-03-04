UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як швидко проростити насіння: ці поради стануть гарантією неймовірного врожаю

Як виростити розсаду (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже почався сезон розсади, а тому дачники та городники почали сіяти насіння. Іноді буває й так, що розсада росте дуже погано та швидко в'яне. Але існують 3 прості поради, завдяки яким насіння точно проросте та дасть величезний врожай.

Як швидко проросити розсаду, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке з'явилося на YouTube-каналі "Наша дача".

Як пророщувати насіння, аби був великий врожай

Перед тим, як сіяти насіння на розсаду, подбайте, аби усі умови, які гарантуватимуть вам сходи, було виконано. Є 3 важливі моменти.

Достатня кількість вологи. Ядро насінини знаходиться всередині, а тому дуже важливо, аби зовнішня оболонка не тільки розм'якшилася. "Напитися" водою має й саме ядро. Часом буває так, що насіння не дає паростків, адже банально пересихає. Не варто розводити "болото", але не шкодуйте води. 

Як правильно вирощувати розсаду (фото: freepik.com)

Температурний режим. Після посіву вам потрібно створити оптимальні показники температур для всіх рослин. Цей фактор дуже впливає на "дружність" сходу. Створіть "температурний коридор" - тримайте показники на рівні від 20 до 25-27 градусів. Найкращий варіант - стабільна температура на рівні 22-25 градусів. 

Склад ґрунту. Важливо пам'ятати, що насіння потрібно сіяти в рихлий та структурований ґрунт, він не має бути щільним. Слабенькі росточки ніяк не "проб'ються" на поверхню, якщо насіння буде знаходитися занадто глибоко, а земля буде твердою.

Як правильно поливати розсаду (фото: freepik.com)

Саме тому підготуйтеся до вирощування розсади заздалегідь. Не шкодуйте сил та часу, адже саме так ви зможете похвалитися не тільки чудовою розсадою, але й величезним врожаєм.

 

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що садити на розсаду у березні.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, де потрібно зберігати моркву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сад і огород