Як швидко одужати від застуди: дієві ліки та домашні методи

З настанням холодного і мокрого сезону частішають випадки застуди, гострих респіраторних вірусних інфекцій та інших недугів, що вражають дихальну систему.

Як правильно лікуватися від застуди, щоб довго не хворіти, розповіли в онлайн-хабі DOC.UA.

Раніше ми писали, що лікар розповів правду про "кашель, що опустився", і чи можна "довести до пневмонії".

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