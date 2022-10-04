Як швидко одужати від застуди: дієві ліки та домашні методи
Фото: Як швидко одужати від застуди (freepik)
З настанням холодного і мокрого сезону частішають випадки застуди, гострих респіраторних вірусних інфекцій та інших недугів, що вражають дихальну систему.
Як правильно лікуватися від застуди, щоб довго не хворіти, розповіли в онлайн-хабі DOC.UA.
Основні способи лікування застуди
Ліки:
- Деконгестанти (судинно-звужувальні препарати).
- Знеболювальні препарати (ібупрофен, напроксен, аспірин).
- Антигістамінні (протиалергічні препарати).
Домашні методи:
- Повноцінний відпочинок.
- Правильне харчування.
- Відмова від куріння.
- Велика кількість рідина.
- Сольові розчини.
- Зволоження повітря.
- Теплі ванни.
Народні засоби:
- Вітамін С
- Ехінацея
- Цинк
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