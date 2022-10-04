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Як швидко одужати від застуди: дієві ліки та домашні методи

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Вівторок 04 жовтня 2022 15:49
Як швидко одужати від застуди: дієві ліки та домашні методи Фото: Як швидко одужати від застуди (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

З настанням холодного і мокрого сезону частішають випадки застуди, гострих респіраторних вірусних інфекцій та інших недугів, що вражають дихальну систему.

Як правильно лікуватися від застуди, щоб довго не хворіти, розповіли в онлайн-хабі DOC.UA.

Основні способи лікування застуди

Ліки:

  • Деконгестанти (судинно-звужувальні препарати).
  • Знеболювальні препарати (ібупрофен, напроксен, аспірин).
  • Антигістамінні (протиалергічні препарати).

Домашні методи:

  • Повноцінний відпочинок.
  • Правильне харчування.
  • Відмова від куріння.
  • Велика кількість рідина.
  • Сольові розчини.
  • Зволоження повітря.
  • Теплі ванни.

Народні засоби:

  • Вітамін С
  • Ехінацея
  • Цинк

Раніше ми писали, що лікар розповів правду про "кашель, що опустився", і чи можна "довести до пневмонії".

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